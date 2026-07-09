Gualeguaychú celebró el 9 de Julio con desfile y demostraciones en la costanera

Instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos, escuelas, clubes y organizaciones participaron del acto central por el Día de la Independencia. El intendente Mauricio Davico llamó a fortalecer la unidad y el compromiso con la construcción del país.
Miles de vecinos participaron este jueves de la celebración por el Día de la Independencia en la Costanera de Gualeguaychú, donde se desarrolló el tradicional desfile cívico-militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas armadas y de seguridad, clubes, organizaciones sociales, agrupaciones tradicionalistas y una amplia representación de la comunidad.
El acto comenzó alrededor de las 15, luego de que el cielo se despejara tras una mañana nublada. Familias enteras se acercaron con banderas argentinas y distintivos celestes y blancos para acompañar una de las principales conmemoraciones patrias del calendario nacional, publicó ElDía.
La ceremonia fue encabezada por el intendente Mauricio Davico, junto a la viceintendenta Julieta Carrazza, autoridades municipales, legisladores, representantes del Poder Judicial, miembros de la Iglesia, fuerzas armadas y de seguridad, veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios e instituciones de toda la ciudad.
El llamado a defender la independencia todos los días
El acto protocolar comenzó con el saludo a las fuerzas presentes, la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, además de una invocación religiosa a cargo del arzobispo Héctor Luis Zordán.
Durante su discurso, Davico destacó que la independencia no constituye únicamente un hecho histórico, sino un compromiso permanente. "Ser argentinos es hacerse cargo de la libertad, es entender que la independencia no se declara una sola vez: se defiende, se cuida y se construye todos los días", afirmó.
Asimismo, convocó a fortalecer el compromiso ciudadano con la democracia y las instituciones. "A la historia no la hacen solamente los próceres, sino también los ciudadanos comunes. Construir patria es respetar a las instituciones, valorar el trabajo y entender que el destino es común", expresó.
El intendente también apeló a la unidad nacional y comparó ese sentimiento con el que despierta la Selección argentina. "Cuando la selección argentina juega, la celeste y blanca nos atraviesa el corazón a todos. No hay partido político ni rivalidades. Ojalá pudiéramos poner esa misma hermandad en la construcción del país", sostuvo.
Además, recordó que "los dirigentes somos empleados del pueblo" y remarcó la necesidad de construir un país organizado para las futuras generaciones.
Un desfile con fuerte participación institucional
La apertura del desfile estuvo a cargo de la Brigada Blanca de la Policía Federal Argentina, que realizó una exhibición de destreza sobre motocicletas con distintas maniobras acrobáticas que fueron seguidas con entusiasmo por el público.
Posteriormente desfilaron los veteranos de Malvinas, veteranos de Bomberos Voluntarios, establecimientos educativos, entre ellos la Escuela N.º 66 Bartolito Mitre, la Escuela Luis María Bettendorff, la Escuela N.º 8 Rosendo Fraga, el Instituto Agrotécnico, la Escuela Rosa Regazzi y la Escuela Normal Superior.
También participaron los Espacios Municipales de Primera Infancia, adultos mayores, escuelas deportivas municipales, clubes, grupos scout, academias de danza, ballets folclóricos y agrupaciones carnavalescas.
El recorrido continuó con promotores de salud, cooperativas, el Ejército Argentino, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario y Bomberos Voluntarios, además de vehículos especiales, autos clásicos, un tractor histórico, agrupaciones de vehículos todo terreno, karting y empresas locales.
Un cierre con tradición y emoción
Antes de finalizar la jornada, la Brigada Blanca volvió a presentarse con una nueva exhibición de acrobacias que culminó con una formación sosteniendo las banderas de Argentina y de Gualeguaychú, acompañadas por bengalas celestes y blancas, uno de los momentos más aplaudidos por el público.
El cierre estuvo a cargo de las agrupaciones tradicionalistas, que recorrieron la Costanera acompañadas por un payador en vivo, poniendo el broche criollo a una celebración que reunió a vecinos de todas las edades para conmemorar los 210 años de la Declaración de la Independencia.