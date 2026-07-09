 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Celebración por el Día de la Independencia

Gualeguaychú celebró el 9 de Julio con desfile y demostraciones en la costanera

Instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos, escuelas, clubes y organizaciones participaron del acto central por el Día de la Independencia. El intendente Mauricio Davico llamó a fortalecer la unidad y el compromiso con la construcción del país.

9 de Julio de 2026
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú Foto: ElDía

Instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos, escuelas, clubes y organizaciones participaron del acto central por el Día de la Independencia. El intendente Mauricio Davico llamó a fortalecer la unidad y el compromiso con la construcción del país.

Miles de vecinos participaron este jueves de la celebración por el Día de la Independencia en la Costanera de Gualeguaychú, donde se desarrolló el tradicional desfile cívico-militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas armadas y de seguridad, clubes, organizaciones sociales, agrupaciones tradicionalistas y una amplia representación de la comunidad.

 

El acto comenzó alrededor de las 15, luego de que el cielo se despejara tras una mañana nublada. Familias enteras se acercaron con banderas argentinas y distintivos celestes y blancos para acompañar una de las principales conmemoraciones patrias del calendario nacional, publicó ElDía.

Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaych&uacute; (foto ElD&iacute;a)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú (foto ElDía)

La ceremonia fue encabezada por el intendente Mauricio Davico, junto a la viceintendenta Julieta Carrazza, autoridades municipales, legisladores, representantes del Poder Judicial, miembros de la Iglesia, fuerzas armadas y de seguridad, veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios e instituciones de toda la ciudad.

El llamado a defender la independencia todos los días

 

El acto protocolar comenzó con el saludo a las fuerzas presentes, la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, además de una invocación religiosa a cargo del arzobispo Héctor Luis Zordán.

Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaych&uacute; (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaych&uacute; (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú (foto R2820)

Durante su discurso, Davico destacó que la independencia no constituye únicamente un hecho histórico, sino un compromiso permanente. "Ser argentinos es hacerse cargo de la libertad, es entender que la independencia no se declara una sola vez: se defiende, se cuida y se construye todos los días", afirmó.

 

Asimismo, convocó a fortalecer el compromiso ciudadano con la democracia y las instituciones. "A la historia no la hacen solamente los próceres, sino también los ciudadanos comunes. Construir patria es respetar a las instituciones, valorar el trabajo y entender que el destino es común", expresó.

Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaych&uacute; (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaych&uacute; (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú (foto R2820)

El intendente también apeló a la unidad nacional y comparó ese sentimiento con el que despierta la Selección argentina. "Cuando la selección argentina juega, la celeste y blanca nos atraviesa el corazón a todos. No hay partido político ni rivalidades. Ojalá pudiéramos poner esa misma hermandad en la construcción del país", sostuvo.

 

Además, recordó que "los dirigentes somos empleados del pueblo" y remarcó la necesidad de construir un país organizado para las futuras generaciones.

 

Un desfile con fuerte participación institucional

 

La apertura del desfile estuvo a cargo de la Brigada Blanca de la Policía Federal Argentina, que realizó una exhibición de destreza sobre motocicletas con distintas maniobras acrobáticas que fueron seguidas con entusiasmo por el público.

 

Posteriormente desfilaron los veteranos de Malvinas, veteranos de Bomberos Voluntarios, establecimientos educativos, entre ellos la Escuela N.º 66 Bartolito Mitre, la Escuela Luis María Bettendorff, la Escuela N.º 8 Rosendo Fraga, el Instituto Agrotécnico, la Escuela Rosa Regazzi y la Escuela Normal Superior.

Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaych&uacute; (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaych&uacute; (foto R2820)
Desfile por el 9 de Julio en Gualeguaychú (foto R2820)

También participaron los Espacios Municipales de Primera Infancia, adultos mayores, escuelas deportivas municipales, clubes, grupos scout, academias de danza, ballets folclóricos y agrupaciones carnavalescas.

 

El recorrido continuó con promotores de salud, cooperativas, el Ejército Argentino, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario y Bomberos Voluntarios, además de vehículos especiales, autos clásicos, un tractor histórico, agrupaciones de vehículos todo terreno, karting y empresas locales.

 

Un cierre con tradición y emoción

 

Antes de finalizar la jornada, la Brigada Blanca volvió a presentarse con una nueva exhibición de acrobacias que culminó con una formación sosteniendo las banderas de Argentina y de Gualeguaychú, acompañadas por bengalas celestes y blancas, uno de los momentos más aplaudidos por el público.

 

El cierre estuvo a cargo de las agrupaciones tradicionalistas, que recorrieron la Costanera acompañadas por un payador en vivo, poniendo el broche criollo a una celebración que reunió a vecinos de todas las edades para conmemorar los 210 años de la Declaración de la Independencia.

Temas:

9 de Julio Día de la Independencia Gualeguaychú
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso