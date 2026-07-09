La ola de calor de junio provocó más de 5.100 muertes en Alemania

La intensa ola de calor en Alemania registrada a fines de junio provocó hasta el momento unas 5.100 muertes, según estimaciones difundidas este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI),

El informe indicó que las temperaturas extremas registradas entre el 22 y el 28 de junio alcanzaron niveles inéditos para el país, con marcas que habitualmente se observan en el sur de Europa durante el verano, pero que hasta ahora no eran frecuentes en territorio alemán.

Los especialistas advirtieron que el número de víctimas podría ser incluso mayor, ya que el cálculo se realizó mediante un modelo estadístico que contempla un margen de incertidumbre.

Las personas mayores fueron las más afectadas

Las estimaciones del RKI se elaboraron a partir del seguimiento de los registros de defunciones de la Oficina Federal de Estadística y de los datos meteorológicos del Servicio Meteorológico Alemán.

El organismo señaló que las personas mayores de 85 años fueron el grupo con mayor riesgo durante el episodio de calor extremo. En numerosas residencias para adultos mayores, las habitaciones superaron los 30 grados durante la noche debido a la falta de sistemas de aire acondicionado o ventilación adecuados.

No obstante, el estudio remarcó que el incremento de las muertes alcanzó a todos los grupos etarios analizados.

El calor agrava enfermedades preexistentes

Desde el Instituto Robert Koch explicaron que las altas temperaturas rara vez provocan la muerte de forma inmediata.

"La exposición al calor rara vez provoca la muerte de forma inmediata. En la mayoría de los casos, es la combinación de la exposición al calor y las enfermedades preexistentes, entre ellas las cardiovasculares, pulmonares y renales, lo que conduce a la muerte", señalaron desde el organismo.

En Alemania, las estadísticas muestran que habitualmente fallecen más personas durante el invierno que en verano. Sin embargo, los episodios de calor extremo modificaron esa tendencia en los últimos años.

Un fenómeno que preocupa a las autoridades

Los registros del RKI indican que los años 2018 y 2019 fueron los más letales de la última década en relación con las altas temperaturas, con aproximadamente 8.400 y 6.900 muertes, respectivamente.

Entre 2022 y 2025, las estimaciones oscilaron entre 2.600 y 4.900 fallecimientos anuales asociados al calor.

En 2018 se contabilizaron siete semanas de calor extremo, mientras que en 2026 solo se registraron hasta ahora dos semanas, aunque con temperaturas medias semanales que llegaron a superar los 26 grados, un nivel excepcional para el país.

Las autoridades sanitarias advirtieron que el verano aún no terminó y que el impacto definitivo de las altas temperaturas dependerá de la evolución climática durante las próximas semanas.

Por el momento, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) anticipó un descenso de las temperaturas. Se esperan máximas de entre 20 y 26 grados en el norte y el este del país, y de 26 a 33 grados en el resto del territorio, además de noches más frescas, con mínimas de entre 15 y 18 grados.