 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Ola de calor en Francia: Desesperación, peleas y empujones por comprar aires acondicionados

La intensa ola de calor que afectó a Francia desató escenas de tensión en distintos comercios, donde decenas de personas protagonizaron peleas para conseguir aires acondicionados. Las autoridades informaron cerca de 1.000 muertes asociadas a las altas temperaturas.

2 de Julio de 2026
Gritos y tirones.
Gritos y tirones.

REDACCIÓN ELONCE

La intensa ola de calor que afectó a Francia desató escenas de tensión en distintos comercios, donde decenas de personas protagonizaron peleas para conseguir aires acondicionados. Las autoridades informaron cerca de 1.000 muertes asociadas a las altas temperaturas.

La desesperación por comprar aires acondicionados quedó registrada en distintos supermercados de Francia, donde decenas de personas protagonizaron peleas, empujones y corridas para conseguir una unidad en medio de la intensa ola de calor que afectó al país. Las escenas fueron captadas en video y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

 

Las imágenes muestran que el caos comenzó incluso antes de que abrieran algunos locales. En los accesos se observaron personas corriendo, forcejeando y discutiendo para ingresar primero y asegurarse un equipo de refrigeración ante la creciente demanda.

 

Una vez dentro de los comercios, la tensión continuó. Algunos clientes intentaron llevarse más de un aire acondicionado, mientras que otros protagonizaron forcejeos e incluso hubo personas que simularon desmayos para obtener prioridad en la compra.

 

La ola de calor agravó la situación

 

La fuerte demanda de estos equipos coincidió con una ola de calor que impactó con intensidad en Francia y en otros países de Europa, generando preocupación entre las autoridades sanitarias y gubernamentales por sus consecuencias.

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, informó que entre el 24 y el 26 de junio se registraron alrededor de 1.000 muertes vinculadas al episodio de calor extremo. Además, señaló que desde el 19 de junio, cuando comenzó la ola de calor, fallecieron más de 90 personas por ahogamiento.

La funcionaria calificó la cifra como "inquietante" y sostuvo que los decesos comenzaron a disminuir una vez que cedieron las temperaturas extremas, lo que evidenció el impacto que tuvo el fenómeno climático sobre la población.

 

Advirtieron sobre conductas de riesgo

Ferrari también alertó sobre los comportamientos peligrosos adoptados por muchas personas para intentar refrescarse. Entre ellos mencionó los saltos desde puentes hacia cursos de agua y los baños en canales sin la presencia de socorristas.

La ministra reconoció, además, que Francia enfrenta un déficit de piscinas públicas, especialmente en las zonas rurales, donde existen dificultades para concretar obras de renovación y ampliar la infraestructura disponible.

En ese contexto, indicó que el Gobierno trabaja en distintas medidas para incrementar el número de socorristas acuáticos y fortalecer los espacios seguros para nadar, ante una demanda que se incrementó durante los días de temperaturas extremas.

Temas:

ola de calor Francia peleas Golpes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso