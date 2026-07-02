Ola de calor en Francia: Desesperación, peleas y empujones por comprar aires acondicionados

La desesperación por comprar aires acondicionados quedó registrada en distintos supermercados de Francia, donde decenas de personas protagonizaron peleas, empujones y corridas para conseguir una unidad en medio de la intensa ola de calor que afectó al país. Las escenas fueron captadas en video y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Las imágenes muestran que el caos comenzó incluso antes de que abrieran algunos locales. En los accesos se observaron personas corriendo, forcejeando y discutiendo para ingresar primero y asegurarse un equipo de refrigeración ante la creciente demanda.

🇫🇷 | Arrancan la puerta en una tienda Lidl de Nanterre, Francia, para entrar a comprar aires acondicionados y ventiladores. pic.twitter.com/Xjej0Jyszs — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 2, 2026

Una vez dentro de los comercios, la tensión continuó. Algunos clientes intentaron llevarse más de un aire acondicionado, mientras que otros protagonizaron forcejeos e incluso hubo personas que simularon desmayos para obtener prioridad en la compra.

La ola de calor agravó la situación

La fuerte demanda de estos equipos coincidió con una ola de calor que impactó con intensidad en Francia y en otros países de Europa, generando preocupación entre las autoridades sanitarias y gubernamentales por sus consecuencias.

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, informó que entre el 24 y el 26 de junio se registraron alrededor de 1.000 muertes vinculadas al episodio de calor extremo. Además, señaló que desde el 19 de junio, cuando comenzó la ola de calor, fallecieron más de 90 personas por ahogamiento.

#Mundo | Compradores protagonizaron peleas por aires acondicionados en supermercados Lidl - Francia, mientras la demanda superó ampliamente la oferta. Las autoridades reportan cerca de 1.000 mu3rtes asociadas a las altas temperaturas y el cierre de miles de escuelas, en medio de… pic.twitter.com/DKHtO9dyR6 — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) July 2, 2026

La funcionaria calificó la cifra como "inquietante" y sostuvo que los decesos comenzaron a disminuir una vez que cedieron las temperaturas extremas, lo que evidenció el impacto que tuvo el fenómeno climático sobre la población.

Advirtieron sobre conductas de riesgo

Ferrari también alertó sobre los comportamientos peligrosos adoptados por muchas personas para intentar refrescarse. Entre ellos mencionó los saltos desde puentes hacia cursos de agua y los baños en canales sin la presencia de socorristas.

En francia la gente se esta matando para sobrevivir la mega ola de calor de 38 grados Una mina se hizo la desmayada y se agarro firme a dos ventiladores para que no se los saquen jsjs pic.twitter.com/XbhqZEY3R3 — ElBuni (@therealbuni) July 2, 2026

La ministra reconoció, además, que Francia enfrenta un déficit de piscinas públicas, especialmente en las zonas rurales, donde existen dificultades para concretar obras de renovación y ampliar la infraestructura disponible.

En ese contexto, indicó que el Gobierno trabaja en distintas medidas para incrementar el número de socorristas acuáticos y fortalecer los espacios seguros para nadar, ante una demanda que se incrementó durante los días de temperaturas extremas.