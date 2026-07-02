San Benito: Voraz incendio de pastizales avanzó sobre una zona productiva y movilizó a cuatro dotaciones

REDACCIÓN ELONCE
El fuego se desató este jueves por la tarde en San Benito y afectó un campo de varias hectáreas preparado para la siembra. Bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaban para contener las llamas, favorecidas por el intenso viento.
Un voraz incendio de pastizales se desató este jueves, después de las 14, en el barrio San Jorge de San Benito y avanzó sobre un campo de varias hectáreas, generando preocupación por la magnitud del foco ígneo. Las llamas afectaron una zona netamente productiva, donde los terrenos ya se encontraban preparados para la próxima siembra.
Las condiciones meteorológicas complicaron desde el inicio el trabajo de los equipos de emergencia. El fuerte viento impulsó el fuego y generó remolinos que modificaban constantemente la dirección de las llamas, lo que volvió al incendio impredecible y muy difícil de controlar.
Desde distintos sectores de San Benito y de la zona este de Paraná podía observarse una importante cortina de humo, mientras el fuego continuaba propagándose sobre los pastizales y campos rurales.
Operativo contrarreloj
Ante la magnitud del incendio, cuatro dotaciones, integradas por 10 bomberos, partieron desde Paraná para trabajar junto a Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores en el combate del fuego.
Los brigadistas desplegaron un operativo contrarreloj para intentar contener el avance de las llamas, en un escenario que cambiaba permanentemente por la intensidad del viento. Desde el lugar, las imágenes registradas por Canal 11 mostraban el intenso trabajo de los efectivos mientras el incendio continuaba activo.
Los bomberos calificaron el siniestro como un incendio de grandes dimensiones, debido a la superficie afectada y a las dificultades que presentaba para su control.
Sin riesgo para viviendas, pero con daños en una zona productiva
A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no había viviendas en riesgo, ya que el foco ígneo se desarrolló en una zona de campos y pastizales. Esto permitió descartar, al menos por el momento, peligro para los vecinos.
No obstante, el fuego avanzó sobre terrenos productivos preparados para la siembra y también afectó la flora y la fauna del lugar, mientras continuaban las tareas para evitar que las llamas alcanzaran otros sectores.