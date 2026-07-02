Videos: la ola polar dejó nevadas en Buenos Aires y varias provincias del país

La ola polar continúa afectando a gran parte del país y dejó durante las últimas horas postales invernales poco habituales, con nevadas y agua nieve en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y del interior argentino. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para 18 provincias, entre ellas Entre Ríos.

La localidad bonaerense de Ayacucho, de blanco por la nieve

Uno de los sectores más afectados fue el sur de la provincia de Buenos Aires, donde varias ciudades amanecieron cubiertas de blanco como consecuencia de las bajas temperaturas y las precipitaciones.

Nieve en Buenos Aires

La ciudad de Tres Arroyos fue una de las que registró las nevadas más importantes. Allí la temperatura descendió hasta los -2°C, mientras la caída de nieve estuvo acompañada por lluvias intensas.

❄️ ¡LLEGÓ EL FRÍO Y TAMBIÉN LA NIEVE! La nieve sorprendió a varias localidades de la provincia de Buenos Aires en medio de la ola de frío extremo. El fenómeno se registró en Tres Arroyos, Tornquist, Sierra de los Padres y Lobería, mientras que en Necochea y Mar del Plata cayó… pic.twitter.com/IZwbOhB8S7 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 2, 2026

También se registraron copos de nieve en, dentro del partido de General Pueyrredón, donde el termómetro marcóy el pronóstico anticipó continuidad de las precipitaciones durante buena parte de la jornada.

“Mar del Plata” Porque empezó a caer agua nieve en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/xhfIWm3rNO — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) July 2, 2026

En, sobre la Costa Atlántica, la temperatura llegó ay desde la noche anterior se registró una persistente caída de agua nieve. El pronóstico prevé que durante la tarde continúen los chaparrones.

“Nieve” Porque nevó durante la madrugada en La Dulce, Necochea. pic.twitter.com/mS8NEdUsl9 — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) July 2, 2026

El fenómeno también alcanzó al interior del país

La masa de aire polar también provocó nevadas en distintos puntos del interior argentino. En Villa de Pocho, provincia de Córdoba, la nieve cayó durante gran parte de la noche y continuó hasta la madrugada. Aunque las temperaturas seguirán siendo muy bajas, el pronóstico anticipa una mejora gradual con cielo mayormente nublado y máximas cercanas a los 6°C.

En tanto, El Portezuelo, en Catamarca, amaneció completamente cubierto de nieve, con una temperatura cercana a los 3°C. Allí las nevadas continuarían durante la mañana para luego dar paso a lloviznas y lluvias aisladas.

Comenzó a nevar en la Cuesta del Portezuelo _ Catamarca 😍☃️ pic.twitter.com/y4sHfoQ3oH — Argentina _Sgo (@Arg_Salvaje) July 2, 2026

Alerta por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para 18 provincias del país.

Las jurisdicciones alcanzadas son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

El organismo recordó que este nivel de alerta implica un efecto "leve a moderado en la salud", aunque puede resultar peligroso para grupos de riesgo como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

La ola polar continuará varios días

Según especialistas de Meteored, la irrupción del aire de origen antártico continuará dominando las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

"La ola polar que se instaló sobre Argentina seguirá siendo el fenómeno meteorológico dominante durante los próximos días. La persistencia de una masa de aire de origen antártico mantendrá temperaturas excepcionalmente bajas sobre gran parte del país, con registros muy inferiores a los habituales para comienzos de julio", indicaron desde el portal especializado.

De acuerdo con las previsiones, las bajas temperaturas persistirán en buena parte del territorio nacional durante el resto de la semana, manteniendo condiciones propicias para nuevas heladas e incluso nevadas en algunas regiones.