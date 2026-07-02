Videos: la ola polar dejó nevadas en Buenos Aires y varias provincias del país

La intensa masa de aire antártico provocó nevadas y agua nieve en distintas localidades de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca. Además, 18 provincias, entre ellas Entre Ríos, permanecen bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías.
La ola polar continúa afectando a gran parte del país y dejó durante las últimas horas postales invernales poco habituales, con nevadas y agua nieve en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y del interior argentino. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para 18 provincias, entre ellas Entre Ríos.
Uno de los sectores más afectados fue el sur de la provincia de Buenos Aires, donde varias ciudades amanecieron cubiertas de blanco como consecuencia de las bajas temperaturas y las precipitaciones.
Nieve en Buenos Aires
La ciudad de Tres Arroyos fue una de las que registró las nevadas más importantes. Allí la temperatura descendió hasta los -2°C, mientras la caída de nieve estuvo acompañada por lluvias intensas.
También se registraron copos de nieve en Sierra de los Padres, dentro del partido de General Pueyrredón, donde el termómetro marcó -1°C y el pronóstico anticipó continuidad de las precipitaciones durante buena parte de la jornada.
❄️ ¡LLEGÓ EL FRÍO Y TAMBIÉN LA NIEVE!
La nieve sorprendió a varias localidades de la provincia de Buenos Aires en medio de la ola de frío extremo. El fenómeno se registró en Tres Arroyos, Tornquist, Sierra de los Padres y Lobería, mientras que en Necochea y Mar del Plata cayó… pic.twitter.com/IZwbOhB8S7— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 2, 2026
En Necochea, sobre la Costa Atlántica, la temperatura llegó a -1°C y desde la noche anterior se registró una persistente caída de agua nieve. El pronóstico prevé que durante la tarde continúen los chaparrones.
“Mar del Plata”
Porque empezó a caer agua nieve en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/xhfIWm3rNO— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) July 2, 2026
“Nieve”
Porque nevó durante la madrugada en La Dulce, Necochea. pic.twitter.com/mS8NEdUsl9— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) July 2, 2026
El fenómeno también alcanzó al interior del país
La masa de aire polar también provocó nevadas en distintos puntos del interior argentino. En Villa de Pocho, provincia de Córdoba, la nieve cayó durante gran parte de la noche y continuó hasta la madrugada. Aunque las temperaturas seguirán siendo muy bajas, el pronóstico anticipa una mejora gradual con cielo mayormente nublado y máximas cercanas a los 6°C.
INFO❄️> Nieve en Villa de Pocho, Córdoba. #cordoba #nieve #frio #Invierno pic.twitter.com/hlNc5npwGm— Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) July 2, 2026
En tanto, El Portezuelo, en Catamarca, amaneció completamente cubierto de nieve, con una temperatura cercana a los 3°C. Allí las nevadas continuarían durante la mañana para luego dar paso a lloviznas y lluvias aisladas.
Comenzó a nevar en la Cuesta del Portezuelo _ Catamarca 😍☃️ pic.twitter.com/y4sHfoQ3oH— Argentina _Sgo (@Arg_Salvaje) July 2, 2026
Alerta por temperaturas extremas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para 18 provincias del país.
Las jurisdicciones alcanzadas son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
El organismo recordó que este nivel de alerta implica un efecto "leve a moderado en la salud", aunque puede resultar peligroso para grupos de riesgo como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
La ola polar continuará varios días
Según especialistas de Meteored, la irrupción del aire de origen antártico continuará dominando las condiciones meteorológicas durante los próximos días.
"La ola polar que se instaló sobre Argentina seguirá siendo el fenómeno meteorológico dominante durante los próximos días. La persistencia de una masa de aire de origen antártico mantendrá temperaturas excepcionalmente bajas sobre gran parte del país, con registros muy inferiores a los habituales para comienzos de julio", indicaron desde el portal especializado.
De acuerdo con las previsiones, las bajas temperaturas persistirán en buena parte del territorio nacional durante el resto de la semana, manteniendo condiciones propicias para nuevas heladas e incluso nevadas en algunas regiones.