Alerta amarilla por frío extremo en Entre Ríos y zonas de otras 17 provincias: cuáles son las afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para una zona de Entre Ríos y zonas de otras 17 provincias ante la ola de bajas temperaturas que afectan a gran parte del país.

El pico del evento comenzó este miércoles 1° de julio y se extenderá hasta el viernes 3, de acuerdo con el SMN, que atribuyó el fenómeno al ingreso de aire antártico que primero afecta a la Patagonia y luego se distribuye por el resto del país.

Zonas afectadas

Según el reporte vigente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 1 de julio, además, de Entre Ríos, rigen el aviso de alerta por frío extremo en zonas de las provincias de Córdoba, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires (incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

En la provincia de Entre Ríos, el informe abarca a doce departamentos del territorio provincial que estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud, las temperaturas se mantendrán bajas por los próximos días.

En este marco, los departamentos de Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria e Islas del Ibicuy serán los que presentarán temperaturas más bajas.

Efecto leve a moderado sobre la salud

El SMN indica que la alerta amarilla implica un efecto leve a moderado sobre la salud, pero las bajas temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Por esto, se recomienda a la población, ante temperaturas extremas de frío: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.). Mantener la casa calefaccionada de forma segura. Evitar los cambios bruscos de temperatura.

-Se recomienda tomar agua y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de sentirse afectado por el frio no automedicarse, consultar siempre con un médico o asistir a un centro de salud. De tener medicación recetada, mantener el plan de acción actualizado. Recordar no fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.