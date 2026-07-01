La Biblioteca Popular lanzó "Titanes de la Imaginación", un ciclo gratuito para niños

La Biblioteca Popular dio inicio al ciclo "Titanes de la Imaginación", una propuesta gratuita pensada para niños de entre 4 y 8 años que busca acercarlos al mundo de la lectura mediante juegos, cuentos, música y actividades recreativas durante las vacaciones de invierno. La iniciativa se desarrollará en cuatro encuentros abiertos a toda la comunidad y requiere que los menores concurran acompañados por un adulto.

En diálogo con Elonce, la bibliotecaria Belén Pérezlindo explicó que el objetivo es ofrecer un espacio de encuentro con la literatura en un ambiente lúdico. "Hoy arrancamos con una actividad que va a ser un ciclo de cuatro fechas. Se llama 'Titanes de la imaginación' y es una propuesta para los niños entre 4 y 8 años aproximadamente", señaló.

Además, invitó a participar de los próximos encuentros, previstos para el miércoles próximo a las 15.30, el 17 de julio a las 15.30 y el sábado 1 de agosto a las 10.30, cuando finalizará el ciclo.

Actividades gratuitas para toda la familia

Pérezlindo destacó que la propuesta está dirigida al público en general y remarcó que la participación no tiene costo. "Se invita al público en general, a los niños que vengan, por supuesto, porque son actividades pensadas para los niños, pero tienen que estar acompañados por un adulto", indicó.

Asimismo, remarcó: "La actividad es gratuita, es libre y gratuita, así que pueden aprovechar justamente este espacio para leer porque tenemos muchos libros a disposición".

Durante cada jornada, los asistentes podrán disfrutar de narraciones de cuentos mediante un Kamishibai, un teatrillo japonés utilizado para contar historias, además de canciones, bailes, juegos, memotest y rompecabezas. "La idea es pasar una tarde entretenida y vinculada a la literatura", resumió.

Una biblioteca con propuestas para todas las edades

Por su parte, el presidente de la Biblioteca Popular, Beñat Uranga, destacó el movimiento cotidiano que tiene la institución y el compromiso de quienes la sostienen. "Estas actividades surgen, pero también todos los días la vida que tiene la biblioteca es súper importante y es parte del compromiso de los socios, del personal de la biblioteca que se súper compromete y también de la comisión directiva que acompaña y gestiona para dar actividades y vida a la biblioteca", expresó.

En ese sentido, resaltó que el espacio recibe visitantes de todas las edades. "A pesar de lo que uno creería en estos tiempos modernos de las tecnologías, gente de todas las edades se acerca. Desde los chicos en actividades como la de hoy, pero hay talleres para todas las edades y también libros para todas las edades", afirmó.

El desafío de promover la lectura y conservar el edificio

Consultado sobre los desafíos actuales de la institución, Uranga sostuvo que el principal objetivo sigue siendo fortalecer el vínculo de la comunidad con la cultura. "Los desafíos de la biblioteca siempre son acercar a la comunidad a la lectura, a la escritura y a la cultura. Ese es siempre el principal desafío de la biblioteca", manifestó.

Al mismo tiempo, informó que la entidad continúa realizando mejoras edilicias. "Hoy estamos inaugurando la puesta en valor de un piso de la sala Antonio Medina, para lo cual recibimos fondos de la Municipalidad a través del FEACC y la biblioteca aportó el dinero restante para completar la obra", explicó.

Finalmente, señaló que mantener el histórico edificio representa un esfuerzo permanente. "El desafío es tratar de mantener el edificio, que a veces es un poquito complicado, de la mejor manera posible y con propuestas para la comunidad para que se acerquen", sostuvo.

Biblioteca abierta durante las vacaciones

Desde la institución recordaron que la Biblioteca Popular permanecerá abierta durante todo el receso invernal.

Comenzó el ciclo "Titanes de la imaginación" en la Biblioteca Popular

El horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, mientras que los sábados abrirá de 9 a 13.

Además de las actividades para niños, los miércoles por la tarde continuará desarrollándose un espacio abierto para adultos que deseen participar de encuentros para jugar al Rummy. "La biblioteca es de acceso libre y gratuito, así que los invitamos a venir a conocerla en estas vacaciones", concluyó Pérezlindo.