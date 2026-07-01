Buscan a un adolescente de 16 años que está desaparecido en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Franco Santino Medina, quien falta de su domicilio desde el viernes pasado.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a Franco Santino Medina, un adolescente de 16 años que el viernes pasado se retiró de su domicilio en la capital entrerriana y, desde entonces, se desconoce su paradero.
Según se informó, Franco mide aproximadamente 1,82 metros de altura, es de contextura delgada, tiene ojos marrones, cabello corto castaño y tez blanca.
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el adolescente se comunique de inmediato con el 911, con la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, al 0800-444-6372, o con la División Minoridad, al teléfono (0343) 4209195.