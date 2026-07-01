Sismo de magnitud 4 sorprendió a Córdoba durante la madrugada y se sintió en varias ciudades

Un sismo de magnitud 4 se registró durante la madrugada de este miércoles en Córdoba y fue percibido en varias ciudades de la provincia. El movimiento ocurrió a la 1.34 y generó reportes de vecinos, principalmente en el norte provincial, aunque también se sintió en sectores de la capital cordobesa.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo tuvo su epicentro a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, a 55 kilómetros al norte de La Falda y a 77 kilómetros al este de Serrezuela. La profundidad informada fue de 11 kilómetros.

El temblor alcanzó mayor intensidad en Deán Funes y Soto. También fue advertido en Villa de Soto y Capilla del Monte, mientras que hubo avisos de personas que lo percibieron en otros puntos del territorio cordobés.

Qué localidades reportaron haber sentido el temblor

Además de las zonas cercanas al epicentro, el sismo fue reportado por vecinos de la ciudad de Córdoba, en especial por quienes se encontraban en edificios. En redes sociales también hubo comentarios desde Villa Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa del Rosario, localidades de Sierras Chicas y distintos sectores del valle de Punilla.

La distancia a la que se percibió el movimiento estuvo vinculada, entre otros factores, con la profundidad del evento y con las condiciones en las que se encontraban las personas al momento del temblor. En las localidades más próximas al foco, el fenómeno alcanzó una intensidad estimada de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada, según reportes difundidos a partir de la información oficial.

Hasta las primeras horas de este miércoles no se habían informado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del sismo.

Segundo movimiento en apenas dos días

El fenómeno se produjo luego de otro sismo registrado durante la madrugada del martes 30 de junio. En ese caso, el INPRES informó una magnitud de 2,4, con epicentro a 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y a 43 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

Ese movimiento anterior se había producido a las 3.30 y tuvo una profundidad de 19 kilómetros. Aunque fue de menor magnitud, también fue percibido levemente por algunas personas en sectores de la provincia.