El frío no da tregua y anticipan mañanas bajo cero hacia el fin de semana

El aire antártico ya inició su recorrido por el país, viene avanzando desde la Patagonia y cubrirá a toda la Argentina esta semana, convirtiéndola en la más fría de lo que va del año.

Con múltiples zonas en alerta por temperaturas extremas frías, heladas muy poderosas, e incluso algunas nevadas en lugares poco frecuentes. Así inicia julio, el mes más invernal por excelencia.

La alerta amarilla por frío extremo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige para este miércoles y se anticipa una jornada con bajas temperaturas en cinco departamentos de la provincia, donde además se prevé la presencia de neblina durante las primeras horas del día y ráfagas de viento que podrían intensificar la sensación térmica.

Los departamentos alcanzados por la advertencia son Gualeguaychú, Colón, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. En estas zonas se espera una temperatura mínima de 2 grados centígrados durante la mañana, mientras que la máxima alcanzaría los 12 grados por la tarde.

A estas condiciones se suma la posibilidad de neblina en la madrugada y la probabilidad de ráfagas provenientes del sector sudeste, con velocidades que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Este escenario podría generar una sensación térmica inferior a la temperatura registrada, por lo que se recomienda extremar los cuidados, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

El frío continuará en Paraná con jornadas estables y sin lluvias

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa que seguirán las condiciones estables, cielo entre parcialmente nublado y despejado, ausencia de precipitaciones y un progresivo descenso de las temperaturas mínimas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes se registraría la primera mínima bajo cero de la semana.

Para este miércoles, la temperatura oscilará entre 5 y 14 grados. La jornada comenzará con bancos de niebla y luego se presentará con nubosidad variable. No se prevén lluvias y el viento rotará del sector norte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde.

El jueves continuará el tiempo estable, con una mínima de 3 grados y una máxima de 11 grados. Se espera cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y viento leve a moderado, sin probabilidades de precipitaciones.

El viernes llegará la mañana más fría

Según el SMN, el viernes marcará el ingreso del aire más frío de la semana. La temperatura mínima descenderá hasta -2 grados, mientras que la máxima alcanzará los 11 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

Las condiciones estables se mantendrán durante el sábado, con temperaturas de entre 2 y 14 grados, y nuevamente sin probabilidad de precipitaciones.

Ascenso gradual de las máximas

Para el domingo, el organismo prevé una mínima de 4 grados y una máxima de 15 grados, con cielo parcialmente nublado y viento leve.

En tanto, el lunes se esperan temperaturas entre 5 y 12 grados, mientras que el martes la mínima volverá a ubicarse en 5 grados y la máxima rondará los 12 grados.

De esta manera, el pronóstico extendido indica que Paraná atravesará varios días de tiempo estable, sin lluvias y con mañanas muy frías, especialmente hacia el viernes, cuando el termómetro descendería por debajo de los cero grados.