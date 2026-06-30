Fenómeno en el cielo de Entre Ríos: qué fue la intensa luz que sorprendió y se difundieron videos

El fenómeno luminoso en Entre Ríos que sorprendió a vecinos de Concepción del Uruguay y de otras localidades durante la noche del lunes habría sido la reentrada a la atmósfera de un objeto de chatarra espacial.

Así lo explicó a Elonce, Walter Elías, presidente de la Fundación Observar e integrante del Centro de Identificación Aeroespacial de la Fuerza Aérea, quien señaló que este tipo de episodios se volvió cada vez más habitual debido al crecimiento de las misiones espaciales y la cantidad de objetos que orbitan alrededor de la Tierra.

Minutos antes de las 19.45, una intensa luz atravesó el cielo de norte a sur durante algunos segundos. El fenómeno fue registrado por numerosos vecinos y rápidamente comenzaron a circular videos e imágenes en redes sociales. Los reportes no solo llegaron desde distintos puntos de Entre Ríos, sino también desde localidades uruguayas, entre ellas Salto.

Consultado sobre el origen del evento, Elías llevó tranquilidad y explicó que la primera hipótesis apunta a la reentrada de un objeto artificial. "Últimamente es bastante seguido esto de las reentradas o los objetos que ingresan a la atmósfera y es llamativo porque aparece en horarios en los cuales la gente está en la calle. Eso hace que haya muchas filmaciones y que el fenómeno resulte más interesante", sostuvo.

Por qué creen que se trató de chatarra espacial

El especialista remarcó que este tipo de episodios ocurre con mayor frecuencia de la que suele percibir la población. "Si no se producen en horarios diurnos es más difícil verlos, o cuando la gente está durmiendo también es difícil observarlos. Pero es bastante habitual. Eso es importante decirle a la población para que se quede tranquila", afirmó.

Elías indicó que recibieron registros desde distintos puntos de la provincia y que uno de los aportes más relevantes fue realizado por un integrante del Observatorio de Oro Verde, quien logró observar el fenómeno en tiempo real. "Tenemos un reporte que nos da un poco más de certeza porque es una mirada avezada", señaló.

Tras analizar las imágenes disponibles, explicó que existen elementos que permiten diferenciar este evento de un meteoro. "Por las características del objeto y de lo que cuentan los testigos, aparenta ser una reentrada de chatarra espacial. El objeto ingresa con una velocidad angular bastante menor a la que tienen los objetos naturales, como los meteoros o los bólidos. Eso nos da una idea de que pueda haber sido chatarra espacial", expresó.

La diferencia entre un meteoro y un objeto artificial

Según detalló, la caída de residuos espaciales se volvió más frecuente porque también aumentó considerablemente la cantidad de satélites y componentes de cohetes que permanecen en órbita. "La caída de esa chatarra espacial es algo cada vez más habitual porque son cada vez más los objetos que orbitan nuestro planeta y, aparentemente, este podría estar relacionado con un tanque de combustible de un cohete", explicó.

Además, precisó que ese tipo de estructuras suele resistir parcialmente el ingreso a la atmósfera. "Esos objetos son voluminosos, grandes y sobreviven generalmente a la reentrada porque están hechos con materiales resistentes, como la fibra de carbono. El año pasado hubo un evento similar con un tanque de combustible que terminó en Puerto Tirol y esas son características que ayudan a identificar este tipo de reentradas", recordó.

El especialista también comparó este episodio con otro ocurrido el 22 de junio, cuando pudo observar personalmente un objeto natural. "Ese sí se trató de un objeto natural. Se desintegró en la atmósfera y hubo reportes incluso desde Paraguay. La velocidad y el ángulo permitieron saber que era un asteroide que ingresó a la atmósfera, se transformó en un bólido y recién cuando llega al suelo se lo considera un meteorito", explicó.

Cuál habría sido el destino del objeto

En relación con la trayectoria observada el lunes, Elías estimó que el objeto habría continuado su recorrido fuera del territorio argentino.

"En este caso, aparentemente siguió su trayectoria hacia el oeste y eso hace pensar que pudo haber terminado en el océano Pacífico", sostuvo.

Asimismo, indicó que la mayor parte de los objetos artificiales reingresan sobre zonas previamente previstas. "En general, todos los objetos fabricados por los humanos terminan en zonas predeterminadas para eso. No ocurre siempre, porque algunos cohetes no alcanzan la órbita prevista, pero habitualmente estas reentradas terminan sobre zonas despobladas o sobre el océano, por lo que es muy difícil encontrar restos", explicó.

Más posibilidades de observar estos fenómenos

El integrante del Centro de Identificación Aeroespacial aseguró que el crecimiento de la actividad espacial incrementó notablemente las probabilidades de observar estos eventos. "Sin dudas hay cada vez más actividad. Tenemos empresas privadas realizando lanzamientos constantes de satélites para comunicaciones y también las distintas agencias espaciales del mundo. Incluso hay compañías que realizan hasta dos lanzamientos por semana", señaló.

En ese sentido, agregó que "eso hace que haya cada vez más objetos orbitando nuestro planeta y, por lo tanto, también más probabilidades de ver este tipo de reentradas".

Dónde reportar un avistamiento

Finalmente, Walter Elías invitó a quienes presencien fenómenos similares a informarse y colaborar con los registros oficiales. "Nosotros tenemos el sitio observar.org.ar, donde publicamos información relacionada con la ciencia y explicaciones sobre fenómenos como este o los avistamientos de los satélites Starlink, que hoy son muy comunes", indicó.

Además, recordó que cualquier persona puede realizar un reporte oficial. "Si buscan en Google el Centro de Identificación Aeroespacial encontrarán un formulario donde pueden contar sus avistamientos e incluso enviar fotografías o videos. El Centro realiza el análisis y también incorpora esa información a un registro nacional, algo que resulta fundamental para estudiar este tipo de fenómenos que se producen en el cielo", concluyó.