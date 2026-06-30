Realizaron pruebas del tren Paraná - La Picada y vecinos reclamaron que vuelva el servicio

El servicio del tren entre Paraná y La Picada dio este martes un paso clave hacia una posible reactivación. Una formación técnica de Trenes Argentinos realizó recorridos de prueba para verificar el estado de las vías y los sistemas de seguridad.

Mientras se realizaban las tareas, vecinos, docentes y alumnos de la zona se concentraron en el apeadero Jorge Méndez para reclamar la restitución del servicio, interrumpido desde el 8 de mayo por un desperfecto mecánico.

La jornada comenzó con la salida del tren a las 9 y contempló tres viajes de evaluación: dos hasta el apeadero Jorge Méndez, en La Picada, y uno con destino a la estación de Colonia Avellaneda. Las pruebas se desarrollaron únicamente con personal operativo a bordo y sin pasajeros.

El recorrido demandó más tiempo del habitual debido a que los trabajadores realizaron inspecciones y controles en cada apeadero. Al arribar a La Picada, los operarios efectuaron nuevas anotaciones e inspecciones que serán incorporadas al informe técnico que se elevará a Trenes Argentinos.

Los informes definirán el futuro del servicio

Los resultados de las evaluaciones serán enviados a las autoridades nacionales, que deberán resolver si el ramal reúne las condiciones necesarias para volver a prestar servicio.

Mientras se desarrollaban las pruebas, vecinos de La Picada, integrantes del Área Natural Protegida La Porota y alumnos de la Escuela O'Higgins se reunieron frente al apeadero para hacer visible el impacto que tuvo la suspensión del tren en la vida cotidiana de la comunidad.

Una de las vecinas explicó que desde La Porota impulsaron una campaña de firmas para solicitar el regreso del servicio y destacó que el ferrocarril resulta fundamental para las actividades educativas que desarrollan en la reserva natural.

"Somos integrantes del Área Natural Protegida La Porota, que iniciamos el pedido de firma en la plataforma Change.org. Tenemos un programa de visitas guiadas escolares y claramente se ve resentida esa posibilidad por la ausencia de este servicio ", sostuvo.

El impacto en las escuelas

La referente también señaló que el tren facilitaría futuras visitas educativas en el marco de una iniciativa legislativa que busca institucionalizar los recorridos por áreas naturales protegidas de la provincia.

"El tren permitiría que eso se lleve a cabo para visitar tanto La Porota como el Parque Escolar Rural Enrique Berduc", afirmó.

La suspensión del servicio también afectó directamente a la Escuela O'Higgins, ubicada frente al apeadero. Una integrante del establecimiento explicó que muchas familias dependen del tren para trasladarse diariamente hacia Paraná.

"Es una necesidad para toda la comunidad debido a que hay muchas familias que viajan a la ciudad de Paraná. Es de mucha necesidad para esta comunidad tan importante y que está creciendo en cantidad de población", expresó.

Además, confirmó que la institución debió reprogramar actividades educativas previstas para este año.

"Suspendimos la visita a Paraná, al museo y al Juan L. Ortiz. Ya quedamos con los turnos previstos para más adelante y ojalá que lo podamos cumplir", manifestó.

La comuna acompañó el reclamo

El secretario de Gobierno de la comuna, Maximiliano Morales, también participó de la convocatoria y remarcó que el reclamo representa a toda la comunidad.

"Se han realizado acciones y colaboraciones con Trenes Argentinos para la recomposición del estado de las vías. Queremos estar presentes y apoyando este reclamo tan importante para la comunidad", indicó.

Tras dialogar con los operarios, el funcionario aseguró que las primeras impresiones sobre las pruebas eran alentadoras.

"Hoy se van a estar haciendo tres pruebas, de las cuales se van a elevar informes a Nación para la habilitación del servicio. Extraoficialmente me comentaban que hasta ahora viene siendo exitosa la prueba", señaló.

No obstante, aclaró que la decisión definitiva dependerá exclusivamente del Gobierno nacional.

"La vamos a estar esperando ansiosos y ojalá tengamos una respuesta favorable prontamente", agregó.

Concluidas las pruebas técnicas, la expectativa quedó puesta en el análisis de los informes que elaborarán los especialistas. Si los resultados son favorables y Nación otorga la autorización correspondiente, el servicio ferroviario entre Paraná y La Picada podría volver a funcionar tras casi dos meses de interrupción. Elonce.com