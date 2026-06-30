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Sociedad Ley Matías Colaprete

Capacitan a docentes sobre el protocolo de actuación ante casos de anafilaxia

El Consejo General de Educación inició una jornada de formación sobre la Ley Provincial Nº 11.242, que establece medidas de prevención y actuación frente a la anafilaxia. Participaron autoridades provinciales y los padres de Matías Colaprete, cuyo fallecimiento impulsó la normativa.

30 de Junio de 2026
Capacitación docente sobre Ley Matías Colaprete
Capacitación docente sobre Ley Matías Colaprete Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Consejo General de Educación inició una jornada de formación sobre la Ley Provincial Nº 11.242, que establece medidas de prevención y actuación frente a la anafilaxia. Participaron autoridades provinciales y los padres de Matías Colaprete, cuyo fallecimiento impulsó la normativa.

El Consejo General de Educación (CGE) puso en marcha una jornada de capacitación destinada a docentes, directivos y representantes legales de instituciones educativas para difundir la Ley Provincial Nº 11.242, conocida como Ley Matías Colaprete, que establece protocolos de prevención y actuación ante casos de anafilaxia.

 

La actividad contó con la participación de autoridades educativas y sanitarias, además de Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías, el joven cuya muerte tras una reacción alérgica motivó la sanción de la normativa.

Capacitaci&oacute;n docente sobre Ley Mat&iacute;as Colaprete (foto Elonce)
Capacitación docente sobre Ley Matías Colaprete (foto Elonce)

Al respecto, la directora de Educación de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki, destacó a Elonce el objetivo de la iniciativa. "Esta capacitación es una propuesta de formación, concientización y divulgación de esta ley tan importante, que hasta ahora no se había ampliado a otros ámbitos más allá del sistema de salud", explicó.

Formación para toda la comunidad educativa

 

Trembecki sostuvo que uno de los propósitos centrales es que los docentes conozcan tanto la legislación como las herramientas necesarias para actuar frente a una emergencia. "Nuestro interés es poder llevar a todos los docentes el conocimiento no solo de la ley, sino también de las acciones necesarias para actuar cuando se produce una reacción anafiláctica y, sobre todo, fortalecer la prevención, que es lo que siempre buscamos desde la educación", afirmó.

 

La funcionaria indicó que la capacitación está destinada a todos los actores del sistema educativo. "Participan docentes, directivos, representantes legales y todas las personas que tienen contacto directo con estudiantes y personal de las instituciones educativas", señaló.

Capacitan a docentes sobre el protocolo de actuación ante casos de anafilaxia

El protocolo comienza a extenderse fuera del sistema de salud

 

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, explicó a Elonce que la ley establece un protocolo de actuación frente a una emergencia que puede poner en riesgo la vida. "La anafilaxia es un cuadro potencialmente fatal. Ese fue el caso de Matías Colaprete y por eso la ley lleva su nombre. Es muy importante avanzar en la promoción, la prevención y en saber cómo actuar", expresó.

Capacitaci&oacute;n docente sobre Ley Mat&iacute;as Colaprete (foto Elonce)
Capacitación docente sobre Ley Matías Colaprete (foto Elonce)

El funcionario recordó que previamente se capacitó al personal sanitario y que ahora comienza una nueva etapa. "Ya formamos a todos los efectores de salud sobre este protocolo. Esta es la primera capacitación que se realiza fuera del ámbito sanitario y nos pareció fundamental comenzar por el Consejo General de Educación, porque permitirá llegar a todos los establecimientos educativos de la provincia", explicó.

El objetivo es llegar también a clubes e instituciones privadas

 

Blanzaco adelantó que la intención es ampliar progresivamente las capacitaciones hacia otros espacios donde concurren niños, adolescentes y adultos. "Este es solo el comienzo. También es muy importante llegar a instituciones recreativas, clubes, escuelas privadas y a cualquier ámbito donde sea necesario que las personas sepan cómo actuar ante un caso de anafilaxia", sostuvo.

Mat&iacute;as Colaprete, v&iacute;ctima mortal de un caso de anafilaxia.-
Matías Colaprete, víctima mortal de un caso de anafilaxia.-

"Socializar el protocolo también es prevención"

 

Visiblemente emocionada, Noemí Dalmolín destacó a Elonce que el trabajo realizado por la familia comienza a reflejarse en acciones concretas. "Nuestro objetivo siempre fue seguir trabajando. Esta es la primera instancia de capacitación destinada a personas que no pertenecen al sistema de salud, algo que para nosotros era fundamental porque Mati no tuvo ayuda y nadie sabía cómo actuar", recordó.

 

Además, remarcó la necesidad de extender el conocimiento sobre la enfermedad. "Incluso especialistas en anafilaxia reconocen que no todos los médicos conocen plenamente los protocolos de actuación. Socializar este protocolo también es hacer prevención", afirmó.

Noem&iacute; Dalmol&iacute;n y Daniel Colaprete, padres de Mat&iacute;as (foto Elonce)
Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías (foto Elonce)

La madre de Matías adelantó que continuarán impulsando nuevas capacitaciones. "Ayer nos reunimos con representantes de clubes de toda la provincia para seguir ampliando estas jornadas. Justamente nuestro hijo hoy no está porque no tuvo la oportunidad de que alguien supiera cómo ayudarlo", expresó.

 

Un reconocimiento que trascendió las fronteras

 

Por su parte, Daniel Colaprete recordó que la legislación entrerriana ya fue presentada en un congreso internacional realizado en Turquía. "La doctora Cecilia Cavallo presentó la ley en un congreso realizado en Estambul y tuvo una enorme repercusión porque es la única normativa de este tipo en Latinoamérica y creemos que también a nivel mundial", señaló.

Capacitaci&oacute;n docente sobre Ley Mat&iacute;as Colaprete (foto Elonce)
Capacitación docente sobre Ley Matías Colaprete (foto Elonce)

Finalmente, destacó el legado que buscan construir a partir del dolor. "Más allá de la ausencia de nuestro hijo, sentimos orgullo de haber podido aportar esta herramienta para la sociedad. Ahora seguimos trabajando para que también pueda implementarse a nivel nacional. Es el legado que Matías nos dejó y no vamos a dejar de impulsarlo", concluyó.

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