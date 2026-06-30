El Gobierno nacional oficializó aumentos salariales para sectores estatales con regímenes especiales

El Gobierno nacional oficializó una actualización de salarios, adicionales y viáticos para distintos sectores de la Administración Pública Nacional que cuentan con regímenes específicos. La medida fue formalizada mediante el Decreto 553/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, con vigencia escalonada desde el 1° de julio y el 1° de agosto.

La norma se vincula con el acuerdo alcanzado el 18 de junio en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. El decreto no establece una nueva escala general para todos los empleados estatales, sino que actualiza conceptos previstos en regulaciones particulares.

Entre los cargos alcanzados aparecen autoridades y personal de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, dependiente de la Biblioteca Nacional, además del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que funciona bajo la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones.

Nuevos valores para docentes y personal del ISER

El Gobierno nacional fijó la retribución del cargo de bedel del ISER en $118.132 desde julio y en $120.377 a partir de agosto. Además, actualizó los adicionales remunerativos y bonificables para docentes y bedeles de ese instituto.

También se modificó el valor de la hora cátedra para docentes de distintas jurisdicciones de la Administración Central y organismos adheridos. Será de $8.650 desde el 1° de julio y de $8.815 desde agosto, con las excepciones previstas para sectores alcanzados por otras normas y convenios.

En el caso de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, la actualización alcanza los cargos de rector, regente y ayudante de trabajos prácticos. El decreto incorporó los nuevos montos en un anexo que forma parte de la medida publicada en el Boletín Oficial.

Antártida, Tribunal Fiscal y viáticos

El Gobierno nacional también elevó el adicional por servicios en la Antártida para el personal militar. El monto será de $1.539.083 desde julio y de $1.568.326 desde agosto.

La medida incluyó una actualización de la tabla de viáticos para el personal del Servicio Exterior y para quienes ocupan cargos extraescalafonarios dentro de la Administración Pública Nacional. Los importes se establecen según las distintas zonas geográficas del país.

Por otra parte, se actualizaron las remuneraciones de integrantes de la Curia Castrense y la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional para profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación. En este último caso, los agentes con títulos de posgrado y responsabilidad directa en sentencias de fondo cobrarán un adicional de $890.556 en julio y $907.476 desde agosto.