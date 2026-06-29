Una funcionaria confirmó que prestó su tarjeta a Adorni para comprar un monitor gamer

La directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, confirmó este lunes ante la Justicia que el año pasado le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para que comprara un monitor destinado al uso de videojuegos.

La funcionaria declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una causa que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio.

Durante su testimonio, Schiuma ratificó que su tarjeta fue utilizada por Adorni desde su cuenta personal de Mercado Libre para adquirir un monitor Samsung Odyssey OLED G8, cuyo valor ascendía a $2.184.999 en agosto de 2025.

Declaró que el dinero fue devuelto en efectivo

Según explicó ante los investigadores, luego de concretarse la compra, Adorni le reintegró el dinero en efectivo.

La declaración quedó incorporada al expediente que lleva adelante el fiscal Pollicita, quien analiza una serie de consumos y movimientos patrimoniales que, según la investigación, resultarían incompatibles con los ingresos que el exfuncionario percibía durante su paso por el Gobierno nacional.

También investigan la compra de proyectores

La investigación judicial también detectó que se utilizaron tarjetas de crédito de otro empleado de la Vocería Presidencial, Luis Enrique Aluju, para adquirir dos proyectores Epson, también destinados a videojuegos.

Cada uno de esos equipos tuvo un valor de $1.831.795, por lo que ambas operaciones sumaron casi $3,7 millones.

De acuerdo con la pesquisa, entre el monitor gamer y los dos proyectores, las compras de equipos de entretenimiento bajo investigación alcanzaron un monto cercano a $6 millones, una de las líneas de análisis que sigue la Justicia para determinar el origen de los fondos utilizados y su eventual compatibilidad con el patrimonio declarado por Adorni.