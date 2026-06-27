Renunció Manuel Adorni en medio de la investigación por su patrimonio: la carta que publicó en sus redes

La renuncia de Manuel Adorni sacudió este sábado al Gobierno nacional. El jefe de Gabinete presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente Javier Milei, en medio de la investigación judicial por la evolución de su patrimonio y tras varios meses de cuestionamientos públicos.

La decisión fue comunicada por el propio funcionario a través de su cuenta de X, donde publicó una breve despedida dirigida al mandatario. "Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin", escribió, replicando el estilo que utilizó durante su gestión.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

La carta de despedida

En un extenso mensaje, Adorni sostuvo que decidió dar un paso al costado para evitar que la situación afectara a su entorno familiar. "Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", expresó.

Manuel Adorni renunció a su cargo. Foto: Archivo.

El ahora exjefe de Gabinete también volvió a rechazar las acusaciones en su contra y negó las versiones difundidas durante los últimos meses. En su descargo calificó como falsas las denuncias sobre supuestas mansiones, vehículos de lujo, granjas de criptomonedas, hechos de nepotismo, gastos personales con fondos públicos y la existencia de un presunto pendrive con dólares, publicó NA.

Investigación y reemplazo

Adorni había asumido como vocero presidencial con el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023 y, a fines de octubre de 2025, fue designado jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Desde marzo de este año quedó bajo la lupa por denuncias vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito tras la difusión de información sobre la evolución de su patrimonio.