Especialista analizó los recientes terremotos y advirtió sobre el impacto humano en el planeta

La sucesión de terremotos registrados durante los últimos días en diferentes regiones del mundo volvió a poner en foco la actividad sísmica del planeta. En ese contexto, el ingeniero industrial y especialista en geotecnia y medio ambiente Luis Sema explicó al programa El Explorador de Elonce los procesos naturales que provocan estos fenómenos y planteó su mirada sobre la influencia de las actividades humanas.

Los movimientos se produjeron en una semana particularmente activa. Colombia sufrió el lunes un terremoto de magnitud 7,4, el más fuerte registrado en ese país en lo que va del siglo, mientras que Indonesia fue sacudida este sábado por un sismo de magnitud 7,7 frente a la isla de Flores. También se reportó actividad sísmica en España.

“La geotecnia es la ciencia que estudia las propiedades físicas e hidráulicas de lo que es el suelo y las piedras”, introdujo Sema, antes de explicar que los movimientos de la corteza terrestre forman parte de procesos que ocurrieron durante millones de años.

Movimientos sísmicos en distintos puntos del mundo: la palabra de Luis Sema

“La Tierra está en constante movimiento”

El especialista remarcó que los terremotos no constituyen un fenómeno nuevo. “Históricamente, si bien no hay registro, hubo millones de movimientos y de sucesos dentro de nuestro planeta. Es algo que está en constante movimiento y en constantes reacciones”, explicó.

Según indicó, esos procesos provocaron a lo largo del tiempo diferentes fracturas en la corteza. “Se produjeron muchas grietas dentro de lo que es la masa de la Tierra. Hay grietas que son considerables y hay otras que resultaron de esas primeras roturas”, detalló.

En ese marco, hizo referencia a las placas tectónicas y al Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. “Son placas tectónicas que se están moviendo”, señaló Sema al explicar la dinámica terrestre.

El movimiento de las placas tectónicas

Sema mencionó especialmente a la placa de Nazca, que se introduce debajo de la placa Sudamericana. “La placa de Nazca es una de las placas que se está introduciendo por debajo de lo que es la superficie de América Latina”, expresó.

El especialista sostuvo que una de las interpretaciones sobre la reciente actividad es que se trata del “simple movimiento que constantemente tiene nuestro globo terráqueo”.

Precisamente, Colombia se encuentra sobre una región de interacción entre diferentes placas tectónicas, mientras que Indonesia forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad sísmica es frecuente.

La advertencia sobre las acciones humanas

Durante la entrevista, Sema planteó además su interpretación acerca del impacto que determinadas acciones humanas podrían tener sobre la dinámica terrestre y mencionó, entre ellas, las pruebas nucleares realizadas durante décadas.

“Si nosotros lo sumamos al propio movimiento de la Tierra más los ataques que le damos, es natural y lógico que se empiecen a producir acontecimientos que nos empiezan a llamar la atención”, sostuvo.

En este punto, cabe diferenciar su interpretación de la evidencia científica disponible sobre los grandes terremotos tectónicos. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reconoce que ciertas actividades humanas pueden producir sismicidad inducida, pero señala que los terremotos generados por explosiones nucleares se encuentran limitados a las proximidades de la detonación y han sido considerablemente menores que esta. Tampoco se comprobó que grandes pruebas nucleares realizadas en Estados Unidos desencadenaran terremotos a grandes distancias.

“La única nave espacial que tenemos se llama Tierra”

Para transmitir su mensaje ambiental, Sema recurrió a una comparación con la serie Viaje a las Estrellas. Recordó que los tripulantes de la nave Enterprise debían reparar inmediatamente cualquier desperfecto porque era el único vehículo que tenían para sobrevivir en el espacio.

“La única nave espacial que tenemos los seres humanos se llama Tierra. No tenemos otra nave espacial”, manifestó.

“Estamos suspendidos en el espacio y, si nosotros le seguimos haciendo daño a la única nave, no hace falta ser ningún profesional ni inteligente para darnos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas”, agregó.

“El planeta no nos necesita”

Hacia el final de la entrevista, el especialista dejó una advertencia sobre la relación entre la humanidad y el ambiente. “El planeta y la naturaleza no nos necesitan a nosotros. Ella sabe cómo actuar, cómo acomodarse, cómo reafirmarse y cómo mejorar de nuevo las cosas para que todo vuelva a su ciclo”, afirmó.

Sema consideró que la humanidad debería comprender que depende de los recursos y condiciones que proporciona el planeta, y no a la inversa. “Ese reacomodamiento va a ser sin nosotros”, expresó al plantear las consecuencias que, desde su perspectiva, podría generar el deterioro ambiental.

Finalmente, cerró su análisis con una reflexión sobre la responsabilidad de las sociedades frente a los riesgos naturales y ambientales: “La inoperancia, la ineptitud y la irresponsabilidad causan mucho más daño que cualquier acontecimiento natural”, concluyó Sema ante Elonce.