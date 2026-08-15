 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales en la Ruta 32

Un joven resultó herido tras el vuelco de un auto cerca de Viale

El conductor, de 23 años, perdió el control del vehículo y volcó cerca del Parque Industrial. Fue trasladado al hospital para su evaluación.

15 de Agosto de 2026
Vuelco en Ruta 32 cerca de Viale
Vuelco en Ruta 32 cerca de Viale Foto: ADN Noticias

El conductor, de 23 años, perdió el control del vehículo y volcó cerca del Parque Industrial. Fue trasladado al hospital para su evaluación.

Un joven de 23 años resultó herido tras el vuelco de un vehículo en la Ruta Provincial 32, ocurrido durante las primeras horas de la mañana de este sábado, a unos 500 metros del ingreso al Parque Industrial de Viale.

 

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el rodado circulaba en sentido sur-norte, desde Seguí hacia Viale, cuando por circunstancias que quedaron bajo investigación el conductor perdió el control.

 

El vehículo habría mordido la banquina, lo que provocó que perdiera estabilidad y posteriormente volcara a un costado de la ruta.

 

Como consecuencia del siniestro vial, el joven de 23 años que conducía el vehículo fue asistido en el lugar por personal sanitario.

 

Posteriormente, fue trasladado de manera preventiva al Hospital Castilla Mira de Viale, donde quedó bajo evaluación médica para determinar el carácter de las lesiones sufridas.

 

En el automóvil también viajaban otros dos jóvenes, de 20 y 19 años. Ambos salieron ilesos del vuelco y desistieron de recibir asistencia médica.

 

Mientras tanto, las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias que provocaron la pérdida de control y posterior vuelco del vehículo sobre la Ruta Provincial 32.

 

Temas:

Viale Ruta 32 vuelco accidente de tránsito siniestro vial Parque Industrial de Viale
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso