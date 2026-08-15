Un joven resultó herido tras el vuelco de un auto cerca de Viale

Un joven de 23 años resultó herido tras el vuelco de un vehículo en la Ruta Provincial 32, ocurrido durante las primeras horas de la mañana de este sábado, a unos 500 metros del ingreso al Parque Industrial de Viale.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el rodado circulaba en sentido sur-norte, desde Seguí hacia Viale, cuando por circunstancias que quedaron bajo investigación el conductor perdió el control.

El vehículo habría mordido la banquina, lo que provocó que perdiera estabilidad y posteriormente volcara a un costado de la ruta.

Como consecuencia del siniestro vial, el joven de 23 años que conducía el vehículo fue asistido en el lugar por personal sanitario.

Posteriormente, fue trasladado de manera preventiva al Hospital Castilla Mira de Viale, donde quedó bajo evaluación médica para determinar el carácter de las lesiones sufridas.

En el automóvil también viajaban otros dos jóvenes, de 20 y 19 años. Ambos salieron ilesos del vuelco y desistieron de recibir asistencia médica.

Mientras tanto, las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las circunstancias que provocaron la pérdida de control y posterior vuelco del vehículo sobre la Ruta Provincial 32.