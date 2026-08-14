Arresto domiciliario para la mujer acusada de apuñalar a su pareja mientras dormía

Arresto domiciliario para mujer acusada de apuñalar a su pareja. El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, dispuso este viernes 30 días de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para Carola Griselda Álvarez, de 55 años, acusada de atacar con un arma blanca a quien era su pareja mientras se encontraba durmiendo.

La mujer fue imputada por el presunto delito de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa. Durante la audiencia se abstuvo de declarar por recomendación de su abogado defensor, Franco Azziani Cánepa. La fiscal Paola Farinó había solicitado que la preventiva se cumpliera en una unidad penal debido a la gravedad del hecho investigado.

Según fuentes de APFDigital, la acusación sostuvo que la víctima pudo identificar a Álvarez como autora del ataque. Esa versión habría sido brindada inicialmente a los policías que acudieron al domicilio y posteriormente reiterada ante el médico policial que examinó al hombre.

Un ataque mientras la víctima dormía

De acuerdo con la investigación, el hombre manifestó que estaba durmiendo cuando fue sorprendido por golpes y sufrió heridas en el cráneo, el rostro y el pabellón auricular izquierdo. En medio del ataque habría logrado bloquear la puerta de la habitación y tomó un arma con la que realizó un disparo para intentar amedrentar a la agresora.

El episodio ocurrió el 12 de agosto, alrededor de las 15 horas. La propia acusada llamó al 911 y sostuvo que al llegar al domicilio encontró la puerta abierta. Según su relato, cuando intentó ingresar a la habitación observó que estaba bloqueada con muebles y colchones. Esa circunstancia fue constatada posteriormente por efectivos de la Comisaría 13ª.

La mujer también manifestó haber escuchado un disparo, por lo que inicialmente se evaluó la posibilidad de un intento de suicidio. Sin embargo, el testimonio posterior de la víctima modificó la orientación de la investigación.

Analizarán teléfonos y cámaras de seguridad

El juez autorizó la apertura del teléfono celular de la imputada entre el 1 de julio y el 12 de agosto, exclusivamente respecto de información relacionada con el hecho. La medida contó con el consentimiento de la defensa.

Fiscalía también aguardaba los resultados del análisis de la tarjeta de memoria del teléfono de la víctima, vinculada con cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. Además, se dispuso continuar con evaluaciones psiquiátricas sobre la acusada.

Uno de los interrogantes centrales está relacionado con el arma utilizada durante el ataque, que hasta el momento no fue encontrada. Durante allanamientos se secuestraron armas blancas y de fuego, aunque la defensa sostuvo que ninguna estaría relacionada con el episodio.

La defensa cuestionará la acusación

Azziani Cánepa no objetó los 30 días de preventiva, pero pidió que fueran cumplidos mediante arresto domiciliario. También adelantó que cuestionará la calificación jurídica porque la víctima, aunque continuaba recuperándose, ya no corría riesgo de vida. Según su postura, el caso podría ser encuadrado posteriormente como lesiones.

El abogado también argumentó que su defendida llamó al 911, conducta que, según consideró, resultaría incompatible con una intención de entorpecer la investigación o procurar impunidad.

Fiscalía, en cambio, sostuvo que la mujer habría atacado a una persona indefensa, utilizando un elemento capaz de provocar la muerte y dirigiendo las agresiones hacia zonas vulnerables. La investigación también busca determinar si existieron terceros aún no identificados que pudieran estar relacionados con el motivo del ataque, una hipótesis que permanece bajo análisis.