El empleo registrado cayó por tercer mes consecutivo y perdió 110.000 puestos en un año

El empleo registrado cayó por tercer mes consecutivo en mayo de 2026 y profundizó el deterioro interanual del mercado laboral argentino. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), procesados por la Secretaría de Trabajo, en los últimos doce meses se perdieron alrededor de 110.000 puestos.

Según la informacción proporcionada por Agencia Noticias Argentinas, el informe indicó que la cantidad total de trabajadores registrados pasó de 12.797.600 en abril a 12.785.600 en mayo. Un año antes, el sistema contabilizaba aproximadamente 12.861.000 personas con empleo formal.

En el caso específico del trabajo registrado privado, la reducción fue del 0,1% mensual y representó una pérdida neta cercana a 9.000 trabajadores. No obstante, el Gobierno señaló que la intensidad de la contracción resultó menor que en marzo, cuando había sido del 0,2%, y abril, con una baja del 0,3%

El empleo asalariado privado continuó en retroceso

La Secretaría de Trabajo explicó que la moderación estuvo relacionada con la recuperación del monotributo y el incremento del empleo registrado en casas particulares. En contrapartida, el trabajo asalariado formal del sector privado continuó mostrando números negativos.

"El empleo asalariado en relación de dependencia del sector privado mantuvo la tendencia contractiva que ya acumula doce meses", señaló el documento elaborado bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Además, los primeros indicadores correspondientes a junio no mostraron una reversión de esa dinámica. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), realizada entre empresas de los principales centros urbanos del país, registró una nueva disminución del empleo asalariado formal.

Crecieron el monotributo y las casas particulares

A diferencia de los meses anteriores, la caída de mayo no alcanzó a todas las modalidades laborales. La contracción se concentró principalmente en los asalariados y trabajadores autónomos, mientras que otras categorías presentaron variaciones positivas.

El trabajo monotributista aumentó un 0,1% mensual después de dos meses consecutivos de retroceso. Esto significó la incorporación de unos 2.700 trabajadores. En la comparación interanual, esta modalidad sumó más de 42.000 personas, equivalente a un crecimiento cercano al 2%.

También avanzó el empleo registrado en casas particulares, con una suba mensual del 0,3%, equivalente a aproximadamente 1.400 trabajadores. Pese a esos incrementos, los datos oficiales mostraron que el mercado laboral formal mantuvo durante mayo una tendencia general negativa.