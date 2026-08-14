Rige alerta amarilla en Entre Ríos para el domingo: qué zonas alcanzará y cómo estará el tiempo

El SMN emitió una alerta amarilla para sectores del noreste de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para sectores del noreste de Entre Ríos durante el domingo 16 de agosto, en una jornada para la que se anticipa un marcado aumento de la inestabilidad. En cambio, para el sábado 15 no hay advertencias meteorológicas vigentes en la provincia y las temperaturas se mantendrán frescas.

De acuerdo con la información del organismo nacional, la advertencia del domingo comprende a Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. El nivel amarillo significa que pueden desarrollarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Los pronósticos para las localidades ubicadas en esa región muestran un escenario coincidente: después de un sábado mayormente nublado, las probabilidades de precipitaciones y tormentas aumentarán considerablemente durante el domingo y la inestabilidad podría extenderse al comienzo de la próxima semana.

Un sábado sin alerta en Entre Ríos

El sábado se presentará como la jornada más estable del fin de semana. No rige alerta meteorológica para ningún sector de Entre Ríos, aunque habrá abundante nubosidad y no se descartan algunas precipitaciones aisladas hacia el final del día en determinados puntos.

En Paraná, el SMN anticipa una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados. Durante la mañana y el mediodía el cielo permanecerá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10%.

Hacia la tarde aumentará la inestabilidad y la posibilidad de lluvias se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que por la noche volvería a disminuir. Los vientos permanecerán, en general, leves durante toda la jornada.

El domingo aumentará la inestabilidad

El cambio más significativo llegará durante el domingo. Mientras una parte de Entre Ríos permanecerá fuera del sistema de alertas, el noreste provincial quedará alcanzado por el nivel amarillo.

En las zonas involucradas se esperan condiciones de mayor inestabilidad durante buena parte de la jornada. Los distintos pronósticos locales anticipan probabilidades de precipitaciones de entre 40% y 70% en diferentes momentos del día.

Este escenario afectará a una región que ya estuvo alcanzada por alertas durante las últimas semanas. A comienzos de agosto, por ejemplo, el SMN había emitido otra advertencia amarilla para departamentos del norte y noreste entrerriano ante la posibilidad de tormentas fuertes.

Cómo estará el domingo en el noroeste entrerriano

Para Concordia, el pronóstico indica una mínima de 14 grados y una máxima de 17 grados durante el domingo. Se esperan tormentas desde la mañana y probabilidades de precipitaciones de entre 40% y 70% durante toda la jornada.

Un panorama similar se anticipa para San José de Feliciano, donde las temperaturas también oscilarán entre los 14 y los 17 grados. Allí aparecen tormentas previstas durante la mañana, la tarde y la noche, siempre con probabilidades de lluvia de entre 40% y 70%.

En San Salvador, el domingo tendrá igualmente una mínima de 14 grados y una máxima de 17. Las condiciones permanecerán inestables a lo largo de la jornada, con tormentas y elevadas probabilidades de precipitaciones.

Qué pasará en Paraná

Aunque la capital entrerriana no está comprendida dentro de la alerta amarilla informada para el domingo, también tendrá un fin de semana con condiciones inestables.

Para el domingo, el SMN pronostica en Paraná una mínima de 14 grados y una máxima de 17 grados. Durante la mañana habrá entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones, mientras que hacia el mediodía esa posibilidad aumentará al rango de 40% a 70%, con tormentas.

Por la tarde, la probabilidad volverá a ubicarse entre 10% y 40%, para incrementarse nuevamente hacia la noche. De esta manera, pese a no encontrarse dentro del área bajo alerta, el domingo será una jornada con posibilidad de lluvias y tormentas también en la capital provincial.

La inestabilidad continuaría el lunes

Las condiciones meteorológicas no mejorarían inmediatamente con el comienzo de la próxima semana. El pronóstico extendido muestra que el lunes 17 continuará la posibilidad de lluvias y tormentas en diferentes sectores de Entre Ríos.

En Paraná se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 16, con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la mañana y de entre 40% y 70% hacia la tarde y noche.

En el norte entrerriano, en tanto, las temperaturas podrían mostrar un leve ascenso. Para Concordia se anticipan entre 12 y 20 grados, mientras que en San José de Feliciano y San Salvador las máximas también podrían alcanzar los 20 grados, manteniéndose la posibilidad de tormentas.