El Aeropuerto de Rosario suma vuelos directos a un paradisíaco destino de playa en Brasil

El Aeropuerto Internacional de Rosario sumará un nuevo destino directo a Brasil durante la temporada de verano 2027, con una conexión que permitirá llegar sin escalas hasta las playas del nordeste del país vecino y ampliará las alternativas disponibles desde la provincia de Santa Fe.

El nuevo servicio tendrá como destino Natal, capital del estado de Río Grande del Norte, y contará con ocho salidas programadas entre el 3 de enero y el 28 de febrero de 2027. Los vuelos tendrán frecuencia semanal, serán operados por Latam y comercializados por la mayorista de turismo OLA.

Según adelantaron desde la compañía, el trayecto tendrá una duración estimada de cinco horas, lo que permitirá viajar directamente desde Rosario hacia uno de los puntos turísticos ubicados más al norte de Brasil.

Más vuelos desde Rosario hacia Brasil

La incorporación de Natal se sumará a las operaciones que OLA ya desarrolló desde la terminal aérea rosarina durante las temporadas de verano de 2025 y 2026.

Durante ese período, la compañía concretó más de 20 vuelos chárter directos hacia Cabo Frío, Río de Janeiro y Maceió, mediante los cuales viajaron más de 3.000 pasajeros.

Más alternativas para viajar al exterior

El presidente del directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario, Pío Drovetta, señaló que el objetivo era continuar fortaleciendo la terminal mediante la articulación entre el Estado y las empresas vinculadas al sector turístico y aerocomercial.

“Ahora llegamos a los destinos ubicados más al norte de Brasil. Vamos a ofrecer conexiones desde Florianópolis hasta Natal y a abarcar los principales puntos turísticos de playa del país”, destacó Drovetta.

Ocho vuelos durante el verano 2027

El director comercial de OLA, Andrés De Rossi, precisó que la programación contemplará una salida semanal durante la temporada de verano, con ocho operaciones entre principios de enero y fines de febrero.

La nueva conexión permitirá ampliar el abanico de destinos brasileños accesibles desde Rosario durante el período de mayor demanda turística y reforzará especialmente la oferta hacia el nordeste de Brasil.

Playas, arrecifes y paseos por las dunas

Natal es la capital del estado de Río Grande del Norte y uno de los destinos turísticos del nordeste brasileño. Su propuesta combina playas, paisajes naturales y diferentes actividades vinculadas al turismo de aventura.

Entre los atractivos de la región se encuentran los Parrachos de Maracajaú, piscinas naturales formadas entre arrecifes que pueden visitarse durante la marea baja y donde se realizan actividades acuáticas como esnórquel.

La zona también cuenta con tradicionales paseos en buggy por las dunas y diferentes alternativas para combinar jornadas de playa con actividades al aire libre.