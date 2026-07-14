Lanzaron paquetes para viajar a Florianópolis con vuelos desde Sauce Viejo: qué incluyen y cuánto salen

Viajar a Florianópolis desde Sauce Viejo, Santa Fe, será una de las alternativas para las próximas vacaciones de verano. A partir del 26 de diciembre comenzarán a operar vuelos directos desde el aeropuerto santafesino con paquetes turísticos que incluyen alojamiento, traslados y asistencia al viajero, una propuesta que busca reducir los tiempos de viaje hacia uno de los destinos preferidos por los argentinos.

En diálogo con Elonce, Lucía López Osuna, encargada de viajes individuales y grupales de Paraná Tur, explicó que la iniciativa surgió a partir de un trabajo conjunto entre el operador mayorista Orlandi y el Gobierno de Santa Fe.

"Florianópolis siempre fue un destino súper elegido por nosotros, por la cercanía que tiene Brasil. La diferencia es que ahora te estás ahorrando un día de viaje y llegás en una hora y media a Florianópolis. Es una locura tener esta posibilidad tan cerca", destacó.

La especialista señaló que el objetivo también es potenciar el intercambio turístico entre ambos destinos.

"Es una propuesta que trajo Orlandi junto al Gobierno de Santa Fe para impulsar el turismo tanto en Brasil como en Santa Fe, porque el avión no solo va con argentinos, sino que también vuelve con pasajeros brasileños", indicó.

Qué incluyen los paquetes

López Osuna explicó que no se comercializan únicamente los pasajes aéreos, sino paquetes completos.

"No se puede contratar solo el ticket. El paquete incluye siete noches de alojamiento con desayuno, asistencia al viajero y los traslados desde el aeropuerto hasta el hotel y de regreso", detalló.

Agregó que existen diferentes opciones de hospedaje. "Los hoteles son fabulosos. Hay alternativas en Canasvieiras y en Ingleses, ambos ubicados frente al mar", comentó.

Las salidas estarán disponibles todos los sábados desde el 26 de diciembre, por lo que quienes lo deseen podrán incluso recibir el Año Nuevo en Brasil.

Tarifas, reservas y documentación

Respecto del valor, la representante de la agencia precisó que el precio parte desde 1.325 dólares por persona, aunque puede variar según el hotel seleccionado.

Florianópolis: uno de los destinos favoritos de los argentinos

"Hay tarifas desde una persona hasta grupos familiares. Si son más de cuatro pasajeros simplemente se distribuyen en más habitaciones", explicó.

También destacó la facilidad para reservar.

"La seña es de 99 dólares, así que es súper accesible. Como el avión tiene solamente 50 asientos, lo ideal es reservar cuanto antes porque seguramente en septiembre u octubre ya no queden lugares para la temporada alta", sostuvo.

En cuanto a la documentación, aclaró que el trámite es sencillo.

"Para viajar solo hace falta el DNI argentino vigente. Si se viaja con menores, hay que presentar la documentación correspondiente para salir del país", indicó.

Un destino para todos los gustos

López Ozuna aseguró que Florianópolis continúa siendo uno de los destinos favoritos por la variedad de playas y actividades que ofrece.

"Es una isla con propuestas para todos los gustos. Hay playas muy tranquilas para familias y otras con más movimiento. También se pueden hacer paseos en barco, deportes acuáticos y muchas actividades recreativas", señaló.

Además, recomendó algunos de sus lugares preferidos.

"Canasvieiras es una excelente opción y Praia Brava es un sueño. El color del mar es increíble y todavía conserva sectores donde la naturaleza permanece prácticamente intacta", concluyó.