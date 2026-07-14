La inflación de alimentos fue del 1,3%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

El rubro es uno de los que tienen mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. Se ubicó por debajo del nivel general de precios del sexto mes del año. Los productos que más subieron y bajaron de precio en junio.
La inflación de alimentos alcanzó el 1,3% en junio. El dato mensual se ubicó 0,6 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,9%, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.
El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.
A lo largo del primer semestre del año, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza del 17,8%, lo que representó 1 punto porcentual por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (16,8%).
De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: tomate redondo, papa, lechuga, zapallo anco, pan francés tipo flauta, cebolla, queso pategrás, fideos secos tipo guisero, la conserva de tomate y el aceite de girasol.
En junio respecto del mes previo, la región cuyana, con una suba del 1,6% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por el Noreste (1,5%). La Patagonia, el Noroeste y la región pampeana alcanzaron el 1,3%. La menor suba fue registrada en el Gran Buenos Aires, con 1,2%.
Los 10 alimentos que más subieron de precio en junio
En junio, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de mayo son los siguientes:
Tomate redondo: 22,5%.
Papa: 4,8%.
Lechuga: 4,6%.
Zapallo anco: 4,6%.
Pan francés tipo flauta: 4,1%.
Cebolla: 3,9%.
Fideos secos tipo guisero: 3,4%.
Queso pategrás: 3%.
Tomate entero en conserva: 2,4%.
Aceite de girasol: 2,3%.
Los alimentos que bajaron de precio en junio
En junio también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con mayo. Fueron los siguientes:
Limón: -19,1%
Naranja: -18,9%
Banana: -2,2%
Asado: -1,8%
Yogur firme: -1,8%
Dulce de leche: -1,3%
Manteca: -1,2%
Nalga: -0,9%
Jamón cocido: -0,9%
Cuadril: 0,5%
Filet de merluza fresco: -0,5%