Mac Allister recordó a Maradona antes de la semifinal con Inglaterra: "Diego es una bandera muy importante"

Mac Allister: "Diego es una bandera y no vamos a cambiar nuestra forma de jugar".

Alexis Mac Allister habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra y aseguró que la Selección Argentina mantendrá su identidad futbolística pese a la magnitud del encuentro. El mediocampista también recordó el legado de Diego Maradona, destacó la experiencia del plantel y analizó las fortalezas del conjunto inglés.

El volante del Liverpool reconoció que el histórico antecedente del Mundial de México 1986 y la figura de Maradona están muy presentes en la concentración argentina durante la antesala del partido. "Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado, es casi imposible hacer las cosas que él hacía dentro de una cancha. Solo Leo puede hacerlo", afirmó el campeón del mundo.

El legado de Maradona como motivación

Mac Allister explicó que las imágenes del capitán campeón del mundo en 1986 se volvieron habituales en los últimos días y funcionan como una fuente de inspiración para el plantel. "En estos días aparecen muchas cosas en las redes, videos del Diego y del partido del 86. A uno lo ayudan verlas y recordarlas. Para nosotros Diego es una bandera muy importante como país. Ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron", expresó.

El futbolista también valoró la experiencia que acumuló la Selección tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, aunque aclaró que ese recorrido no garantiza el éxito. "Tener esa experiencia es un plus, pero no te garantiza nada. Ellos tienen jugadores de muchísima jerarquía que también jugaron este tipo de instancias con sus clubes y en partidos importantes", sostuvo.

El análisis sobre Inglaterra

Al desempeñarse en la Premier League, Mac Allister conoce de cerca a varios integrantes del seleccionado inglés y consideró que ese aspecto puede aportar algunos detalles, aunque no modifica la preparación del partido. "Yo juego contra ellos todos los fines de semana y está claro que físicamente son muy fuertes. Pero en este Mundial, y no sé si llamarlo cansancio, no tienen el ritmo que caracteriza a la Premier League. No sé si es por el calor u otra cosa", analizó.

En ese sentido, agregó: "Está claro que son un gran equipo y lo respetamos muchísimo. Igual, nosotros confiamos en lo que hacemos y no nos vamos a mover de eso".

El mediocampista también remarcó el compromiso del plantel con la camiseta argentina: "Todos queremos estar en la final del mundo. Amamos a nuestro país y a la Selección, queremos representarla de la mejor manera. No creo que sea algo especial; capaz tengo la ayuda de conocerlos por enfrentarlos todos los fines de semana".

Argentina no cambiará su identidad

Sobre el funcionamiento del equipo, Mac Allister reconoció que el cuerpo técnico y los futbolistas realizaron una autocrítica luego del último encuentro, aunque descartó modificaciones profundas, publicó Clarín.

"Nos pasó en el último partido; en los anteriores no tanto como la gente lo hace ver. No es algo que nos guste, no nos sentimos cómodos. Esperemos que este partido salga mucho mejor. Más allá de ajustar algunas cositas, jugamos de la misma forma y no vamos a cambiar", aseguró.

class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Alexis Mac Allister se refirió al funcionamiento del mediocampo argentino y la tenencia de la pelota durante los encuentros. <a href="https://t.co/QGnuWiLv6y">pic.twitter.com/QGnuWiLv6y</a></p>— TyC Sports (@TyCSports) <a href="https://x.com/TyCSports/status/2077062754666475958?ref_src=twsrc%5Etfw">July 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Finalmente, explicó cómo preparan el duelo de semifinales frente al conjunto inglés. "Lo preparamos como siempre. Ellos juegan 4-4-2 y no creo que cambien demasiado tampoco. Hasta el momento hicimos recuperación y hoy trabajaremos más sobre eso", concluyó.