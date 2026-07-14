Prohibieron el ingreso de banderas y elementos sobre Malvinas para Argentina-Inglaterra

Tendrán prohibido el ingreso de banderas en alusión a las Islas Malvinas y el conflicto bélico.

La FIFA prohibió el ingreso de banderas sobre Malvinas y de cualquier otro elemento con referencias a las Islas Malvinas para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La decisión se enmarcó en el operativo especial de seguridad previsto para uno de los encuentros de mayor riesgo del certamen.

La restricción alcanzó a banderas, carteles, camisetas y cualquier otra insignia vinculada al reclamo argentino de soberanía sobre las islas, un símbolo que suele estar presente en los partidos de la Selección.

Según explicaron las autoridades, la medida respondió al reglamento de la FIFA, que prohíbe el ingreso de mensajes de contenido político, racial, religioso, de odio o que puedan ser considerados provocativos dentro de los estadios.

Un operativo reforzado para un partido de alto riesgo

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que tampoco se permitirá el ingreso de remeras o pancartas alusivas al conflicto del Atlántico Sur.

"No pueden ingresar banderas con contenido político", afirmó la funcionaria.

NO SE PUEDE CREER, HERMANO. La hija de puta de Monteoliva voto a favor de que los argentinos NO INGRESEN al estadio con banderas de MALVINAS, las considera una “provocación”. Son tan cipayos vende patria, que hasta les sacan a los argentinos una de las pocas formas de… pic.twitter.com/pnTcN8nkHu — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) July 14, 2026

Monteoliva explicó que el dispositivo fue diseñado tras un análisis de riesgo realizado en conjunto con organismos internacionales. La coordinación se concretó durante una reunión del Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, con representantes de la FIFA, el FBI, la policía del estado de Georgia, la policía de Miami, la policía de Inglaterra y autoridades argentinas.

Para el encuentro fueron afectados más de 1.600 agentes, entre efectivos policiales, personal de seguridad privada y fuerzas interjurisdiccionales.

Controles especiales para los hinchas

Como parte del operativo, por primera vez en el Mundial los simpatizantes argentinos ingresarán al estadio por la Puerta 4, mientras que los hinchas ingleses lo harán por la Puerta 3.

No obstante, la ministra aclaró que, debido a que las entradas fueron adquiridas con anterioridad, habrá aficionados de ambas selecciones distribuidos en distintos sectores del Mercedes-Benz Stadium.

Además, estará prohibido ingresar con botellas y todas las bebidas serán entregadas en vasos descartables para evitar que los envases puedan utilizarse como objetos contundentes.

El dispositivo de seguridad también abarcará los hoteles de ambas delegaciones, los traslados oficiales y controles reforzados en los accesos al estadio.

Monteoliva informó que ya fueron identificados 13 argentinos que intentaron evadir los controles o ingresar con entradas falsas. Como consecuencia, fueron inhabilitados para asistir a estadios durante el Mundial y también en la Argentina.

Asimismo, indicó que Estados Unidos recibió el registro de 33.000 personas con derecho de admisión vigente en Argentina, con el objetivo de impedir su ingreso a los encuentros del Mundial.