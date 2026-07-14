Colocaron una camiseta de la Selección a histórico monumento y tuvieron que retirarla tras aluvión de críticas

El tradicional Monumento al Obrero Petrolero, conocido como "El Gorosito", fue vestido con una camiseta gigante de la Selección argentina para alentar en el Mundial 2026. Sin embargo, las críticas y los mensajes de odio obligaron a retirar la intervención.
El Monumento al Obrero Petrolero de Caleta Olivia, uno de los símbolos más representativos de Santa Cruz, quedó en el centro de una inesperada polémica luego de que le colocaran una gigantesca camiseta de la Selección argentina para acompañar el entusiasmo por el Mundial 2026. La iniciativa fue retirada pocas horas después debido a las fuertes críticas y agresiones recibidas por sus impulsores.
La propuesta fue organizada por el Jardín Maternal Ico Ico, que impulsó la intervención como una forma de sumarse a los festejos por el avance del seleccionado de Lionel Messi en la Copa del Mundo.
La enorme camiseta celeste y blanca fue colocada el sábado, durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final, con la colaboración de emprendedores y comercios locales, publicó La Mañana de Neuquén.
Una iniciativa para celebrar el Mundial
Desde la institución educativa explicaron que el objetivo era generar una propuesta recreativa para toda la comunidad y acompañar el clima mundialista.
Al presentar la iniciativa, publicaron un mensaje en sus redes sociales. "Hay gestos que nos unen y nos llenan de orgullo. Hoy nuestro querido Gorosito luce los colores más lindos gracias al trabajo en equipo, el compromiso y el amor que muchas personas pusieron para hacerlo posible. ¡Vamos, Argentina!", expresaron.
Durante las primeras horas, la intervención recibió numerosos mensajes de apoyo y fue ampliamente compartida por vecinos de la ciudad.
Las críticas obligaron a dar marcha atrás
Sin embargo, poco después comenzaron a multiplicarse las críticas en redes sociales. Uno de los principales cuestionamientos apuntó a que la camiseta exhibía publicidad de comercios locales que habían colaborado con la confección de la prenda.
A medida que aumentaba la polémica, el Jardín Maternal Ico Ico decidió retirar la camiseta del monumento.
"Nunca buscamos generar divisiones"
A través de un comunicado, la institución explicó los motivos de la decisión. "Nuestra intención nunca fue transmitir un mensaje político ni generar incomodidad. Por el contrario, buscamos crear una propuesta que pudiera ser disfrutada por la comunidad", señalaron.
También aclararon que el monumento no sufrió ningún tipo de daño durante la colocación ni el retiro de la camiseta. Además, explicaron que la presencia de publicidades respondió únicamente a la necesidad de cubrir los costos de la confección.
Denunciaron insultos y mensajes de odio
Los organizadores lamentaron el tono que adquirió el debate y denunciaron haber recibido agresiones. "En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes con expresiones de odio, agresiones e insultos que nos entristecen profundamente", manifestaron.
Frente a esa situación, resolvieron retirar la intervención para evitar que continuara la confrontación. "Debido a que la colocación de la camiseta ha generado malestar en una parte de la comunidad y con el fin de evitar que una iniciativa pensada para sumar continúe generando divisiones, hemos decidido retirarla", indicaron.
Un llamado al respeto
Pese a la controversia, desde el jardín agradecieron las muestras de apoyo recibidas por parte de numerosos vecinos que valoraron la propuesta.
Finalmente, realizaron un llamado a preservar la convivencia y el respeto. "Sigamos construyendo una comunidad donde el diálogo prevalezca por sobre la violencia y donde el respeto sea el ejemplo que les brindamos a nuestros niños y niñas", concluyeron.
El episodio generó un intenso debate en Caleta Olivia sobre los límites de las intervenciones en espacios públicos y el uso de símbolos locales durante celebraciones deportivas.