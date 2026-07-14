Insólito: llevaron una llama en un auto para festejar el pase de Argentina a semifinales

El traslado del animal durante los festejos en Mendoza motivó una denuncia por presunto maltrato animal y una investigación para identificar a los responsables.
Durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, una llama fue trasladada en el asiento trasero de un automóvil por las calles de La Paz, Mendoza. El hecho motivó una denuncia por presunto maltrato animal presentada por el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.
Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante el fin de semana y muestran al animal asomando la cabeza por una de las ventanillas de un Volkswagen Bora mientras el vehículo circulaba por las calles de La Paz, en el este mendocino.
A partir de la repercusión que generó el video, el funcionario presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue si existió una situación de maltrato y si el hecho ocurrió efectivamente en territorio mendocino.
⭕️| Una insólita y peligrosa escena se vivió este domingo a la madrugada en el departamento de La Paz, donde un grupo de hinchas salió a festejar la clasificación a semifinal de la Selección Argentina con una llama en el asiento trasero de un Volkswagen Bora. pic.twitter.com/gcEfIbvgBO— LOS ANDES (@LosAndesDiario) July 13, 2026
Analizan si existieron infracciones
Haudet sostuvo que, aunque la llama es considerada un animal doméstico en la legislación argentina, no puede ser transportada de esa manera, ya que ello podría someterla a una situación de elevado estrés.
Además, señaló que el traslado también podría haber representado un riesgo para la seguridad vial al no cumplir con las medidas de transporte previstas para animales.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la investigación buscará determinar la autenticidad del video, confirmar el lugar donde fue registrado e identificar a las personas que trasladaban al animal. También se analizará si corresponde iniciar actuaciones por una posible infracción a la normativa vigente.
No hubo actuaciones policiales
Fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informaron que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo no se registraron procedimientos ni infracciones viales relacionados con un vehículo que transportara una llama en esas condiciones.
Por ese motivo, las autoridades solicitaron revisar registros de cámaras de seguridad para intentar identificar el automóvil y reconstruir el recorrido realizado.
Mientras tanto, el video continuó generando un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron el traslado del animal y reclamaron una investigación, mientras que otros sostuvieron que la llama sería una mascota criada en un establecimiento de la zona y descartaron que hubiera sufrido maltrato.
Una especie doméstica
La llama es considerada un animal doméstico y no integra el listado de fauna silvestre protegida en Argentina. Sin embargo, su tenencia y traslado deben ajustarse a las normas generales de bienestar animal, que prohíben someter a cualquier especie doméstica a situaciones que puedan provocar sufrimiento o estrés innecesario.
Las autoridades judiciales deberán determinar ahora si el episodio configura alguna infracción a la legislación vigente o si el traslado se realizó dentro de los parámetros permitidos.