Lluvias en Entre Ríos: anticipan tormentas y el regreso del frío tras varios días

Después de varios días con condiciones casi primaverales, las lluvias en Entre Ríos volverán a ser protagonistas del panorama meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la provincia disfrutará de jornadas agradables entre el martes y el miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que superarán los 23 grados. Sin embargo, el escenario comenzará a modificarse desde el jueves con el ingreso de un sistema frontal que traerá tormentas, chaparrones y un marcado descenso de la temperatura.

Durante el inicio de la semana, el tiempo se mantendrá estable en gran parte del territorio entrerriano. La presencia de nubosidad será escasa y el ambiente continuará templado durante las tardes, una situación poco habitual para esta época del año. Estas condiciones responderán al predominio de una masa de aire cálido que favorecerá registros térmicos por encima de los valores normales para el invierno.

Los especialistas señalan que esta mejora será transitoria. A medida que avance la semana, el ingreso de aire húmedo e inestable comenzará a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de precipitaciones que afectarán a buena parte de la región centro y el litoral argentino.

Foto: Archivo Elonce.

El jueves comenzará el deterioro del tiempo

Según el pronóstico del SMN, el jueves marcará el inicio del cambio de tiempo en Entre Ríos. Desde el mediodía se espera un incremento de la nubosidad acompañado por tormentas y chaparrones que podrían extenderse durante gran parte de la tarde. Además, el organismo prevé ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Las precipitaciones llegarán en un contexto de elevada humedad y temperaturas todavía relativamente altas, una combinación que favorecerá el desarrollo de tormentas de variada intensidad. Si bien por el momento no se emitieron alertas para la provincia, las condiciones serán monitoreadas de manera permanente debido a la evolución que pueda presentar el sistema frontal.

Foto: Archivo Elonce.

El viernes, en tanto, el tiempo inestable continuaría sobre el territorio provincial. Se esperan nuevas lluvias y tormentas, mientras que las ráfagas de viento del sector noroeste podrían mantenerse con intensidades similares a las registradas durante la jornada anterior.

Qué prevén los modelos meteorológicos para el fin de semana

Las proyecciones elaboradas por Meteored coinciden con el pronóstico oficial y muestran que el sistema de precipitaciones abarcará una amplia región del noreste y centro del país. De acuerdo con sus estimaciones, los mayores acumulados de lluvia se concentrarán sobre Misiones, Corrientes, el este de Chaco y Formosa, donde podrían registrarse entre 30 y 50 milímetros.

En el caso de Entre Ríos, el norte de Santa Fe y parte de Uruguay, los modelos prevén acumulados que oscilarán entre los 20 y los 40 milímetros, valores que podrían variar dependiendo de la intensidad de las tormentas que se desarrollen durante el paso del frente frío.

Foto: Archivo Elonce.

Los meteorólogos destacan que el avance de este sistema marcará el final del período de temperaturas elevadas que caracterizó el comienzo de la semana. El ingreso de aire más frío generará un fuerte contraste con la masa cálida y húmeda instalada sobre la región, favoreciendo la formación de tormentas que, en algunos sectores, podrían adquirir intensidad localmente significativa.

El regreso de condiciones más típicas del invierno

Tras el paso del frente frío, se espera un descenso generalizado de las temperaturas durante el fin de semana. El cambio de masa de aire permitirá el retorno de registros térmicos más acordes con la estación invernal, dejando atrás las jornadas templadas que sorprendieron a los entrerrianos.

Además de la baja de temperatura, el mejoramiento de las condiciones comenzaría de manera gradual una vez que el sistema frontal avance hacia el norte del país. No obstante, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos oficiales, ya que la evolución de las tormentas puede modificar tanto la intensidad de las precipitaciones como los acumulados previstos.