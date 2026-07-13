Un adolescente amenazó con un cuchillo a una nena de 7 años para raptarla en Misiones: quedó registrado

La niña había salido sola hacia un kiosco cuando fue interceptada por un adolescente de 17 años. Su padre escuchó un pedido de auxilio, salió a buscarla y evitó el presunto abuso. El sospechoso fue detenido y permanece alojado en un centro de menores.
Un adolescente de 17 años permanece detenido en un centro de menores tras, presuntamente, intentar abusar de una niña de 7 años en la localidad de Campo Grande, Misiones. El hecho, ocurrido el pasado viernes, fue frustrado por la intervención del padre de la víctima, quien escuchó los pedidos de auxilio y puso en fuga al agresor.
El padre escuchó los gritos y evitó el ataque
El episodio se registró durante la mañana, cuando la nena se dirigía a un kiosco ubicado a una cuadra de su vivienda para realizar una compra. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven la interceptó, la cargó en brazos y la llevó hacia un terreno con malezas.
“Escuché como un grito ahogado y pensé en ella”, relató Micaela G. madre de la niña, en declaraciones al medio local El Territorio. Ante la sospecha de que algo ocurría, su esposo salió a buscarla y logró intervenir justo cuando el agresor forcejeaba con la pequeña.
La amenazó con un cuchillo
Según el testimonio de la madre, el atacante utilizó un arma blanca para amedrentar a la víctima. “Ella vio el cuchillo y el tipo le dijo que si gritaba la iba a hincar”, afirmó la mujer, destacando que la niña opuso resistencia en todo momento.
En Misiones, un adolescente de 17 años intentó secuestrar a una nena de 7 años, ella gritó y su padre logró salvarla: el acusado fue detenido y quedó alojado en un instituto de menores. pic.twitter.com/JQ2b4pil0N— MDZ Online (@mdzol) July 13, 2026
Tras el episodio, la familia denunció que la niña sufre un fuerte impacto psicológico. “No quiere salir afuera de la casa y se desespera si el papá está lejos”, detalló la madre sobre el estado actual de su hija.
Activaron el protocolo de asistencia
El acusado fue detenido horas después del hecho gracias a la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad y la denuncia del padre. Actualmente, se encuentra alojado en el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de Oberá.
En paralelo, las autoridades de la provincia de Misiones activaron un protocolo de atención integral para la víctima a través de los organismos competentes. La familia reclama que el caso no quede impune y que se mantenga la detención del adolescente.