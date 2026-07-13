Dos jóvenes murieron en trágico accidente durante los festejos por Argentina en Misiones

Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejaron un saldo trágico en la provincia de Misiones. El episodio más grave ocurrió en la ciudad de Eldorado, donde dos jóvenes perdieron la vida tras un violento choque ocurrido sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 10, durante la mañana del domingo.

Luisana Schondemberg, víctima fatal de accidente en Misiones

Las víctimas fueron identificadas como Renzo Retamozo, de 20 años, y Luisana Schondemberg, de 16, quienes viajaban en un Volkswagen Gol que colisionó con un Toyota Corolla.

El fallecimiento de la adolescente provocó una fuerte conmoción en la comunidad eldoradense, donde cientos de personas compartieron mensajes de afecto, recuerdos y palabras de aliento para sus seres queridos, destacando no solo sus condiciones deportivas, sino también su calidad humana publicó Misiones online.

Uno de los homenajes más sentidos llegó desde Eldorado Lawn Tennis, institución en la que Luisana dio sus primeros pasos deportivos y desarrolló una destacada trayectoria. Desde el club la definieron como una "hija adoptiva" y resaltaron que, gracias a su talento y dedicación, llevó el nombre de la institución, de Eldorado y de Misiones a lo más alto del tenis juvenil.

Investigan la participación de un tercer vehículo

Como consecuencia del impacto, otros tres ocupantes del Volkswagen Gol -dos jóvenes de 20 y 17 años y otra adolescente de 16- sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron trasladados al Hospital Samic de Eldorado.

El conductor del Toyota Corolla resultó ileso, mientras que la investigación intenta determinar qué ocurrió con cuatro mujeres que viajaban en ese automóvil y que se retiraron del lugar antes de la llegada de la Policía.

Este lunes, el Hospital Samic informó que el adolescente de 17 años internado en terapia intensiva mostró una evolución favorable y permanece hemodinámicamente estable, aunque continúa con pronóstico reservado.

La adolescente de 16 años sigue internada en Traumatología con fracturas de húmero y columna lumbar, mientras que el joven de 20 años recibió el alta médica y continuará con controles ambulatorios a la espera de una intervención quirúrgica.

Secuestraron un tercer automóvil

La investigación avanzó durante las últimas horas con el secuestro de un Ford Escort que, según las primeras pericias, podría haber intervenido en la secuencia previa al choque.

El conductor del vehículo, un joven de 20 años, fue identificado por disposición judicial, mientras continúan las pericias mecánicas, el análisis de cámaras de seguridad y la recepción de testimonios para reconstruir cómo ocurrió el siniestro.

Además, la Justicia incorporó los resultados de las pruebas de alcoholemia realizadas a los conductores involucrados.