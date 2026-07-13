Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque en Concordia y hubo un lesionado

Un fuerte choque entre dos vehículos se registró durante la mañana de este lunes en Concordia y dejó como saldo una persona lesionada. El siniestro ocurrió alrededor de las 8:40 en la intersección de las calles Laprida y Saavedra, mientras que las causas del impacto continúan bajo investigación.

La intervención policial comenzó luego de un llamado que alertó sobre una colisión en esa esquina. Personal del Comando Radioeléctrico se trasladó hasta el lugar y constató que el hecho había sido protagonizado por un Honda CR-V y una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura Departamental Concordia, los conductores de ambos rodados no sufrieron lesiones de gravedad. Sin embargo, uno de los acompañantes decidió acudir a un centro asistencial para recibir atención médica como consecuencia del golpe.

Cómo ocurrió el choque

El Honda CR-V era conducido por un hombre de 28 años que circulaba por calle Laprida en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con Saavedra, el vehículo fue impactado sobre su lateral derecho.

La Toyota Hilux, en tanto, era manejada por un hombre de 35 años que transitaba por calle Saavedra en dirección este-oeste. Las autoridades intentan determinar qué ocurrió en los instantes previos y cuál de los conductores tenía prioridad de paso.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 29 años que viajaba como acompañante en uno de los vehículos sufrió lesiones. Según se informó, se trasladó por sus propios medios hacia un centro de salud para ser evaluado.

La investigación continúa

Hasta el momento no trascendieron detalles precisos sobre el carácter de las lesiones del acompañante. Tampoco fue necesario interrumpir completamente la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas policiales.

Los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes, relevaron la posición de los vehículos y reunieron información para reconstruir la mecánica del hecho. La investigación también buscará determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

Desde la Jefatura Departamental Concordia indicaron que las circunstancias que originaron la colisión todavía no fueron establecidas. Las actuaciones continuarán con el análisis de los elementos incorporados en el lugar.