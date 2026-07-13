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Internacionales Escaparon de una granja de cría

Inundaciones en China provocaron una invasión de serpientes venenosas

El paso del tifón Maysak dejó al menos 39 muertos y provocó la fuga de cientos de cobras de granjas de cría. Además, hay animales peligrosos sueltos.

13 de Julio de 2026
Consecuencia del tifón Maysak en China
Consecuencia del tifón Maysak en China

El paso del tifón Maysak dejó al menos 39 muertos y provocó la fuga de cientos de cobras de granjas de cría. Además, hay animales peligrosos sueltos.

Alrededor de 900 serpientes escaparon de distintos criaderos que quedaron bajo el agua tras varios días de intensas lluvias en Hengzhou, en la región autónoma de Guangxi, al sur de China. El incidente ocurrió como consecuencia de las inundaciones provocadas por el tifón Maysak, que ya dejó al menos seis víctimas fatales en el país.

 

Las autoridades advirtieron a los habitantes de la aldea de Dengwei, donde funcionan varios criaderos de reptiles, sobre la presencia de serpientes sueltas en la zona y recomendaron extremar las medidas de precaución.

 

Criaderos anegados y reptiles en libertad

De acuerdo con medios locales, los criaderos más pequeños, ubicados en sectores bajos, quedaron completamente anegados por el avance del agua, lo que permitió que cientos de ejemplares escaparan hacia campos, caminos y zonas habitadas.

Si bien algunos reportes mencionaron la presencia de cobras entre los animales fugados, la mayor parte de las serpientes corresponde a especies acuáticas no venenosas utilizadas habitualmente en criaderos de la región.

 

Sin embargo, al menos un vecino resultó mordido por una serpiente y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

 

Pedido de las autoridades

Ante la situación, las autoridades locales solicitaron a los residentes que informen inmediatamente cualquier avistamiento y evitaron recomendar la captura de los animales por cuenta propia debido al riesgo que implica.

 

La Oficina de Gestión de Emergencias de Hengzhou confirmó que tomó conocimiento de los daños ocasionados en los criaderos y de los primeros incidentes con personas afectadas. Equipos especializados fueron desplegados para localizar los reptiles y asistir a la población.

Graves inundaciones en Guangxi

El escape de las serpientes ocurrió en medio de una emergencia provocada por las fuertes lluvias asociadas al tifón Maysak. Durante los últimos días, los embalses de Liulan y Yunbiao sufrieron desbordes y roturas, lo que dejó numerosas aldeas rodeadas por el agua.

Las precipitaciones acumularon hasta 553,8 milímetros en algunos sectores de Guangxi, provocando crecidas de ríos, inundaciones urbanas y cortes del suministro eléctrico.

 

Según datos oficiales, 341 embalses de la región superaron el nivel de seguridad para inundaciones y 56 estaciones hidrológicas registraron caudales por encima de los umbrales de alerta.

 

Mientras continúan las tareas de asistencia, más de 8.000 rescatistas, junto con unos 1.700 vehículos y 5.700 embarcaciones, permanecen desplegados para colaborar en los operativos de evacuación, rescate y limpieza de las zonas afectadas.

 

Temas:

China serpientes inundaciones
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