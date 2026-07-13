Perdió el control de su auto en Gualeguaychú, chocó contra una moto y dejó dos jóvenes hospitalizadas

Un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este lunes dejó a dos jóvenes heridas en Gualeguaychú. El episodio se registró cerca de la 1:20 en la intersección de las calles Primera Junta y Libertad, donde un automóvil impactó contra una motocicleta.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un Volkswagen Golf era conducido por un joven de 21 años que circulaba por Primera Junta. Al llegar al cruce con Libertad, perdió el control del vehículo por causas que todavía se intentan establecer.

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil chocó inicialmente contra el cordón y luego colisionó con una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos que se encontraba detenida en el lugar.

Una joven sufrió una fractura

A raíz del impacto, una joven de 20 años que se encontraba en la motocicleta sufrió lesiones de carácter grave. Según se informó, presentó una fractura en el tobillo izquierdo y debió recibir asistencia médica.

La acompañante, una adolescente de 17 años, también resultó lesionada durante el accidente. En su caso, los profesionales constataron contusiones aisladas, consideradas de carácter leve.

Ambas fueron atendidas por personal sanitario que llegó al lugar tras el aviso. Luego se realizaron las evaluaciones correspondientes para determinar el alcance de las lesiones y disponer la atención necesaria.

Intervinieron policías, bomberos y agentes de Tránsito

En el lugar trabajaron efectivos policiales, el médico de turno y el mecánico policial. También intervinieron integrantes del hospital local, Bomberos Voluntarios y agentes municipales de Tránsito.

Los equipos de emergencia realizaron tareas de asistencia y ordenamiento vehicular mientras se llevaban adelante las actuaciones para reconstruir la mecánica del hecho.

La investigación deberá establecer por qué el conductor perdió el control del Volkswagen Golf antes de impactar contra el cordón y la motocicleta. El accidente quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes.