Se enfrentaron con la policía, volcaron el auto y uno se quitó la vida antes de ser detenido

Una persecución ocurrida en el partido bonaerense de La Matanza terminó con un joven detenido y otro muerto, luego de que los ocupantes de un auto dispararan contra la policía, chocaran contra una columna y volcaran sobre la Ruta 3. El operativo había comenzado a partir de una denuncia por amenazas de muerte presentada por la expareja del principal sospechoso.

El acusado fue identificado como Lucas Ezequiel I., de 22 años, quien además tenía un pedido de captura vigente por un homicidio agravado. La mujer, de 26 años, llamó al 911 y aseguró que el joven estaba durmiendo en su vivienda, pese a tener una restricción de acercamiento, y que la había amenazado con un cuchillo.

Al tomar intervención, la Fiscalía de Género de La Matanza comprobó que se trataba del mismo hombre buscado por el crimen de un vecino ocurrido a comienzos de este año. Ante esa situación, el fiscal Claudio Fornaro ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio ubicado sobre la calle Coraceros al 9300, en Villa del Pino.

Disparos y persecución por las calles de La Matanza

Mientras los efectivos se dirigían hacia la vivienda, localizaron al sospechoso cuando circulaba en un Chevrolet Corsa gris junto a Fernando Velázquez, de 19 años. Según la investigación, al llegar a la esquina de Manzanares y Burela, los ocupantes comenzaron a disparar contra la policía e iniciaron una fuga.

La persecución continuó durante varios minutos hasta la intersección de Molina y Colastine, sobre la Ruta 3, a la altura de Virrey del Pino. En ese lugar, el conductor perdió el control, subió a la vereda, chocó contra una columna y el vehículo terminó volcado.

Lucas Ezequiel quedó atrapado dentro del automóvil con una herida de bala en la pierna derecha. Su acompañante, en tanto, murió tras efectuarse un disparo en la cabeza luego del accidente y antes de que los agentes lograran detenerlo.

Arma secuestrada en el lugar.

El acompañante murió tras el vuelco

Los investigadores indicaron que los elementos reunidos apuntan a que Velázquez se quitó la vida para evitar ser capturado. Al momento de ser esposado, el principal sospechoso habría manifestado que su compañero había expresado que prefería morir antes que quedar detenido por la policía.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa al Chevrolet Corsa circulando a gran velocidad, subiéndose a la vereda e impactando contra una estructura ubicada frente a un comercio. El registro marca que el choque ocurrió alrededor de las 16.20.

Durante las averiguaciones también se determinó que el vehículo había sido robado horas antes por dos motochorros en jurisdicción de la comisaría tercera de Virrey del Pino. Los pesquisas intentan establecer si los ocupantes estaban vinculados con ese asalto.

El detenido tenía un pedido de captura

Lucas Ezequiel era buscado por el homicidio de un vecino de La Matanza, quien, según la investigación, lo habría increpado por la presunta venta de drogas en el barrio. También estaba señalado como integrante de una red dedicada a la comercialización de estupefacientes en las zonas de Nicol y Esperanza.

Tras el vuelco, el acusado fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, en González Catán. Permanece internado fuera de peligro y bajo custodia mientras avanza la causa por las amenazas contra su expareja, la resistencia armada, el homicidio por el que era buscado y los demás hechos investigados.