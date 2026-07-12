Secuestraron más de 100 dosis de cocaína y detuvieron a 16 personas en allanamientos en Concordia

REDACCIÓN ELONCE
Dos investigaciones derivaron en una serie de allanamientos con resultados positivos. La Policía secuestró cocaína fraccionada para la venta, marihuana, dinero, celulares y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Hubo 16 detenidos.
Un total de 16 personas fueron detenidas durante distintos allanamientos realizados en Concordia en el marco de dos investigaciones judiciales, una por presunto narcomenudeo y otra iniciada por un hecho de hurto contra la propiedad, que también derivó en el hallazgo de estupefacientes preparados para su comercialización.
Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas y de la Comisaría Tercera, bajo directivas de los fiscales Fabio Zabaleta y Mario Jaime, con órdenes libradas por el juez Mauricio Guerrero.
Allanamientos por narcomenudeo
En una de las investigaciones, efectivos de la División Drogas Peligrosas concretaron tres allanamientos en viviendas ubicadas sobre calles Güemes y La Pampa, que arrojaron resultados positivos.
Durante los procedimientos se secuestraron 55 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, una balanza de precisión, una cámara filmadora y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.
Como resultado de estos operativos, nueve personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.
Investigación por hurto terminó con el hallazgo de drogas
En paralelo, personal de la Comisaría Tercera llevó adelante varios allanamientos en domicilios de calles N. Garat y el sector de Moreno/Lamadrid, en el marco de una causa por hurto contra la propiedad.
Durante uno de los procedimientos, los uniformados detuvieron a un hombre que se encontraba dentro de una vivienda incumpliendo una medida de restricción vigente respecto de una mujer domiciliada en el lugar. Por ese hecho, quedó además imputado por el supuesto delito de Desobediencia Judicial en flagrancia, por disposición del fiscal Mario Jaime.
Cocaína, marihuana y dinero
En las requisas, la Policía secuestró 60 envoltorios de cocaína fraccionada para su comercialización, envoltorios con marihuana preparados para la venta, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y un dólar estadounidense.
Por disposición del fiscal Fabio Zabaleta, fueron detenidos seis hombres y una mujer, todos mayores de edad, por el supuesto delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización.
Uno de los hallazgos más llamativos se produjo cuando los investigadores encontraron parte de la cocaína oculta dentro de una media que contenía una piedra. Según indicaron fuentes policiales, se trata de una modalidad utilizada habitualmente por vendedores de estupefacientes para facilitar el descarte de la droga ante una eventual intervención policial.
Con ambos procedimientos, la Policía logró sacar de circulación más de 115 envoltorios de cocaína, además de marihuana, dinero, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para las investigaciones que continúan bajo la órbita de la Justicia.