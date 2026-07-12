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Paraná: se registra nuevo incendio intencional en vagones abandonados del ferrocarril

Un nuevo incendio se registra este domingo en los viejos vagones abandonados del ferrocarril, ubicados sobre bulevar Racedo de Paraná. Trabajan en el lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios y dos de Zapadores, supo Elonce.

12 de Julio de 2026
Incendio en ferrocarril de Paraná
Incendio en ferrocarril de Paraná Foto: captura de video

REDACCIÓN ELONCE

Un nuevo incendio se registra este domingo en los viejos vagones abandonados del ferrocarril, ubicados sobre bulevar Racedo de Paraná. Trabajan en el lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios y dos de Zapadores, supo Elonce.

Un nuevo incendio se registra este domingo en los viejos vagones abandonados del ferrocarril ubicados sobre bulevar Racedo en la ciudad de Paraná. En el lugar trabajan intensamente tres dotaciones de Bomberos Voluntarios y dos de Zapadores, quienes buscan controlar las llamas y evitar que el fuego se propague.

 

Elonce accedió a un video que muestra cómo se desarrollan las tareas durante las primeras horas de la mañana para extinguir el incendio y asegurar la zona. Hasta el momento no se informaron personas heridas.

 

 

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el fuego habría sido provocado de manera intencional, aunque las formas y circunstancias del hecho serán motivo de investigación.

 

No es la primera vez que se produce este tipo de incendios en los vagones abandonados.

Temas:

Bomberos Voluntarios incendio intencional
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