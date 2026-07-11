Federación: allanaron un kiosco de drogas, secuestraron cocaína y marihuana y detuvieron a una pareja

Un nuevo operativo contra el narcomenudeo permitió desbaratar un presunto punto de venta de drogas en la ciudad de Federación. El procedimiento fue realizado este viernes por la tarde por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental y culminó con la detención de un hombre y una mujer.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle José Santiago al 300, en el marco de una causa por supuesta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La medida fue autorizada por el Juzgado de Feria y se desarrolló bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Feria, a cargo de la fiscal Luciana Herrman.

Al ingresar al inmueble, los efectivos identificaron a diez personas mayores de edad que se encontraban en el lugar. Luego de una minuciosa requisa, lograron secuestrar envoltorios con clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su comercialización, dosis de marihuana preparadas para la venta y cigarrillos de fabricación casera con esa sustancia.

Además, durante el procedimiento se incautó una importante cantidad de teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de los estupefacientes.

Una vez concluidas las pericias y con los elementos reunidos durante el operativo, la fiscal interviniente dispuso la detención de un hombre y una mujer mayores de edad, quienes quedaron alojados en dependencias policiales mientras avanzan las actuaciones judiciales.