Detuvieron a un peligroso narco mexicano en Buenos Aires que era buscado por Estados Unidos

Un narco mexicano de 48 años que era buscado por las autoridades de Estados Unidos fue detenido en un reconocido hotel del barrio porteño de Puerto Madero. Sobre el hombre pesaba una Notificación Roja de Interpol y permanecía prófugo desde 2017.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, en un operativo coordinado con agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La investigación se inició a partir de un pedido de la Oficina Central Nacional de Interpol en Washington, que solicitó la captura preventiva del sospechoso con fines de extradición.

Estaba acusado de comprar diez kilos de cocaína

Según la documentación judicial, el narco mexicano está acusado de haber adquirido aproximadamente diez kilogramos de clorhidrato de cocaína en el estado de Illinois, durante septiembre de 2016.

La operación habría involucrado una suma cercana a los 285.000 dólares. Posteriormente, el acusado fue beneficiado con arresto domiciliario, pero incumplió las condiciones impuestas por la Justicia estadounidense y permanecía prófugo desde 2017.

Con intervención del Juzgado Federal Nº 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, los investigadores argentinos comenzaron a reconstruir sus movimientos para determinar si se encontraba en el país.

Lo localizaron en un hotel de Puerto Madero

Con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, los agentes establecieron que el fugitivo había ingresado a Argentina el pasado 8 de julio procedente de México.

Las tareas posteriores permitieron ubicar al narco mexicano en un reconocido hotel de Puerto Madero, por lo que la Justicia autorizó la realización de un operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento.

Después de varias horas de seguimiento, los efectivos lograron identificar al sospechoso y lo detuvieron en el lobby del hotel, ubicado sobre avenida Macacha Güemes al 300.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente mientras avanza el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.