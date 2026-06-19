Detuvieron a un "abuelo narco" en el barrio Santa Lucía y secuestraron droga y armas

Uno de los operativos se realizó sobre calle Rancillac

Un importante operativo policial se llevó a cabo en el barrio Santa Lucía, donde se realizaron tres allanamientos simultáneos que culminaron con el secuestro de droga, armas y la detención de tres personas, entre ellas un hombre de 78 años, apodado por los vecinos como el “abuelo narco”.

El procedimiento comenzó alrededor de las 15:30 horas y estuvo a cargo de la División Operaciones de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo de grupos especiales como el GIA y el COE.

Uno de los operativos se realizó sobre calle Rancillac, mientras que los otros dos se concretaron en inmediaciones cercanas, explicó el subdirector Pablo Preisz Casas.

Además, durante los procedimientos, dos efectivos resultaron heridos por el ataque de perros. "Hubo dos oficiales de los grupos especiales que fueron lastimados por perros. Una oficial del GIA fue derivada a la clínica, pero afortunadamente sin lesiones de gravedad”, detalló.

Según indicó el funcionario, los animales —entre ellos un pitbull— estaban sueltos al momento del ingreso policial: “Son perros que se encuentran en los domicilios y no escatiman en largarlos. En este caso estaba suelto el animal cuando ingresó el grupo”.

Resultados de los allanamientos

En cuanto a los resultados, la comisaria principal Luján Jiménez confirmó el secuestro de estupefacientes y otros elementos clave para la causa: “Secuestramos celulares, dinero, cocaína lista en envoltorios, fraccionada para la venta, marihuana también, dinero en efectivo y también hallamos una pistola y un arma de fabricación artesanal tipo tumbera”.

Además, se concretaron tres detenciones, entre ellos el "abuelo narco", de 78 años y jóvenes de 30 años, quienes quedaron detenidos a disposición de la fiscal especializada, la doctora Sofía Patat, quien continuará con la investigación.

“Hemos podido trabajar con normalidad, no hemos tenido inconveniente ni con los allanados ni con los vecinos”, señalaron los funcionarios policiales.

El procedimiento generó fuerte impacto en la zona, especialmente por la avanzada edad de uno de los principales implicados, señalado como presunto distribuidor de droga en el barrio.