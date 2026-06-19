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Policiales En la ciudad de Concordia

Prefectura frustró contrabando de jarabe y bebidas alcohólicas en el río Uruguay por más de $6,4 millones

Prefectura Naval Argentina frustró una maniobra de contrabando hacia Uruguay durante un operativo en el río Uruguay. Secuestraron más de 450 productos, una embarcación y un tráiler. Los sospechosos escaparon y son buscados por la Justicia Federal.

19 de Junio de 2026
Operativo de Prefectura en el río Uruguay.
Operativo de Prefectura en el río Uruguay. Foto: (PNA).

REDACCIÓN ELONCE

Prefectura Naval Argentina frustró una maniobra de contrabando hacia Uruguay durante un operativo en el río Uruguay. Secuestraron más de 450 productos, una embarcación y un tráiler. Los sospechosos escaparon y son buscados por la Justicia Federal.

Contrabando en el río Uruguay. Un operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió frustrar una maniobra de contrabando hacia la República Oriental del Uruguay y secuestrar mercadería valuada en más de 6,4 millones de pesos.

 

El procedimiento fue realizado por personal de la Prefectura Concordia y de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones en inmediaciones del kilómetro 334,6 del río Uruguay.

 

Durante tareas de vigilancia desarrolladas en la zona ribereña, los efectivos detectaron a dos individuos que estibaban bultos sobre una embarcación a remo varada en la costa.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos desobedecieron la voz de alto impartida por los uniformados y escaparon entre la vegetación, abandonando parte de la carga y arrojando otros bultos al agua.

Según informaron desde la fuerza, el operativo estuvo coordinado por la Prefectura Concordia, a cargo del prefecto Jorge Ribinski.

 

Mercadería preparada para cruzar a Uruguay

 

Tras asegurar el sector, los prefectos inspeccionaron la embarcación y hallaron trece bultos en su interior. Además, localizaron a pocos metros un tráiler que habría sido utilizado para transportar el bote hasta el lugar.

 

De acuerdo con los indicios recolectados durante el procedimiento, la carga estaba preparada para ser trasladada de manera ilegal hacia la ciudad de Salto, en Uruguay.

 

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se ordenó el secuestro y traslado de todos los elementos involucrados a la dependencia de Prefectura para su apertura, verificación y contabilización en presencia de testigos.

 

Qué fue secuestrado

 

Como resultado del operativo, fueron secuestradas 212 botellas de bebidas alcohólicas de industria nacional y 241 frascos de jarabe medicinal natural de origen paraguayo.

Además, los efectivos incautaron un bote de chapa de aproximadamente 6,5 metros de eslora y un tráiler utilizado para el transporte de embarcaciones.

 

El aforo total de los elementos secuestrados superó los 6,4 millones de pesos. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia, mientras continúan las tareas investigativas destinadas a identificar a los responsables de la maniobra y determinar si existieron otros involucrados en la organización del traslado ilegal de la mercadería.

Temas:

Concordia Prefectura Naval contrabando secuestro mercadería
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