Camión perdió sus ruedas traseras en plena ruta y chocó contra una camioneta

El camión pertenecía a la Municipalidad de Ibicuy. Tras perder las ruedas traseras izquierdas, impactó con una camioneta VW Amarok. No hubo heridos.
Un camión perdió sus ruedas traseras cuando circulaba por la Ruta Nacional 12 y protagonizó un choque contra una camioneta Volkswagen Amarok. El siniestro vial ocurrió este lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 211, y pese a las características del hecho, no hubo personas lesionadas.
Según informaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, el episodio se produjo alrededor de las 17:30. Por causas que se trataban de establecer, un camión Mercedes Benz 1728 perteneciente a la Municipalidad de Ibicuy, que transportaba mercadería, perdió las ruedas traseras del lateral izquierdo.
El vehículo de carga circulaba en sentido Paraná-Ibicuy cuando se produjo el desperfecto. Como consecuencia de la situación, una Volkswagen Amarok que transitaba en dirección contraria impactó contra el sector delantero derecho del camión.
Los dos conductores resultaron ilesos
Pese al impacto, ninguno de los conductores sufrió lesiones. Al mando del camión se encontraba un hombre de 58 años, oriundo de Ibicuy, mientras que la Amarok era conducida por un hombre de 45 años, domiciliado en la zona rural de la Ruta Nacional 12.
Tras recibir el aviso, una dotación del Destacamento Uno Médanos de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al lugar. Los efectivos aseguraron el sector y verificaron posibles pérdidas de fluidos u otros elementos que pudieran representar un riesgo para quienes circulaban por la ruta.
Debido a que parte del camión permaneció sobre la calzada, efectivos de la Policía de Médanos y de Caminera Gualeguay realizaron tareas de balizamiento y señalización preventiva para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes.
También intervino personal de auxilio de la concesionaria vial, y se utilizó un servicio de auxilio pesado para retirar el camión de la calzada y trasladarlo hasta un lugar seguro.