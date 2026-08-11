El frío seguirá durante la semana, pero anticipan un cambio de tiempo con lluvias

Las temperaturas subirán gradualmente, mientras aumentará la humedad. Para Paraná se esperan lluvias el miércoles y una recuperación térmica hacia el fin de semana.
La semana comenzó con frío prácticamente en todo el territorio argentino. El predominio de altas presiones sobre la franja central favoreció la estabilidad y muchas horas de sol, pero el cambio más importante comenzará a notarse desde el martes.
El viento del norte, de momentos con ráfagas, favorecerá el ingreso de una masa de aire más húmeda, con mayor nubosidad y un aumento progresivo de las nieblas y neblinas, especialmente sobre la región Pampeana y norte.
Las temperaturas mínimas comenzarán a recuperarse lentamente en el centro y norte del país, aunque las tardes tendrán una evolución mucho más limitada. La nubosidad impedirá un ascenso térmico importante.
Tormentas en el norte y más lluvias desde el miércoles
La segunda mitad de la semana tendrá un cambio importante en la distribución de los fenómenos. Desde el miércoles, la inestabilidad ganará presencia sobre el NEA y la región Pampeana.
En Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, el avance de un frente cálido favorecerá la formación de tormentas de variada intensidad. Algunos episodios pueden dejar acumulados importantes, del orden de 50 a 100 mm durante la segunda mitad de la semana.
En la región Pampeana también aumentará la frecuencia de chaparrones y lluvias, aunque con acumulados mucho menores, en general inferiores a 20 mm.
Este cambio estará acompañado por una modificación progresiva del escenario térmico. Las heladas comenzarán a quedar más restringidas a la Patagonia desde mediados de semana, mientras que en el centro y norte argentino las temperaturas subirán lentamente.
En resumen, el frío seguirá presente hasta el fin de semana, aunque con valores cada vez más alejados de los extremos que marcan el comienzo de esta semana.
La circulación del norte, favorecida por las altas presiones que se instalarán sobre el Atlántico, será uno de los principales mecanismos detrás de esta recuperación. Al mismo tiempo, aportará humedad y preparará el terreno para una segunda mitad de semana más inestable en buena parte del centro y norte del país.
Pronóstico para Paraná y la región
El pronóstico en Paraná indica que el frío continuará siendo protagonista durante buena parte de esta semana, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente desde el jueves. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 11 tendrá una mínima de 5°C y una máxima de apenas 12°C.
Para la jornada se espera abundante nubosidad, pero sin probabilidades significativas de precipitaciones. Durante la mañana, además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
El panorama cambiará el miércoles 12, cuando aumentará la inestabilidad. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima llegará a 8°C, por lo que se perfila como una de las jornadas más frías de la semana.
Miércoles con lluvias y bajas temperaturas
De acuerdo con el organismo nacional, para el miércoles se prevén probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la madrugada, mañana y tarde, mientras que hacia la noche las chances aumentarán y se ubicarán entre 40% y 70%.
Además de las lluvias, será una jornada con escasa amplitud térmica: los registros previstos oscilarán entre los 6°C y los 8°C. De esta manera, las condiciones invernales seguirán presentes durante la primera mitad de la semana.
Para el jueves 13, en cambio, comenzará una mejora. El SMN anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 11°C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10%. Durante la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Ascenso de temperatura hacia el fin de semana
El viernes 14 continuará la recuperación térmica, con temperaturas que se ubicarán entre los 10°C y 14°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y prácticamente no se esperan lluvias.
Condiciones similares se proyectan para el sábado 15, cuando la mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 14°C. El cielo alternará entre mayormente y parcialmente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones.
El domingo 16 será algo más templado: se esperan 12°C de mínima y 15°C de máxima. Durante la primera parte del día las posibilidades de lluvias serán escasas, aunque hacia la tarde y noche aumentarán hasta ubicarse entre 10% y 40%.