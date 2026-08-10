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La peña “Una que sepamos todos” celebrará sus 15 años con una noche especial

El festejo será el domingo 16 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en la Sociedad Friulana de Paraná. La celebración contará con artistas invitados, folklore y tango.

10 de Agosto de 2026
La peña “Una que sepamos todos” celebrará sus 15 años.
La peña “Una que sepamos todos” celebrará sus 15 años. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El festejo será el domingo 16 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en la Sociedad Friulana de Paraná. La celebración contará con artistas invitados, folklore y tango.

La peña “Una que sepamos todos” celebrará sus 15 años con una noche especial que reunirá música, artistas invitados y diferentes motivos para festejar. La cita será el domingo 16 de agosto, desde las 20:30 horas, en la Sociedad Friulana de Paraná, calle Villaguay 545.

 

Durante uno de los ensayos previos al encuentro, el guitarrista César Spais adelantó a Elonce que la propuesta tendrá varios motivos de celebración, ya que al aniversario de la peña se sumarán cumpleaños de sus integrantes y una actividad por el Día del Niño: "Vamos a hacer un festejo multitudinario".

 

 

Artistas invitados para celebrar los 15 años

 

La peña contará con una importante nómina de artistas invitados. Entre los nombres confirmados se encuentran Liliana Monai, Luis Córdoba, Antonio Gianelli, quienes acompañarán a los anfitriones durante la celebración.

 

La noche también tendrá lugar para el tango, junto a Antonio Gianelli y Andrea Abdala, integrantes del dúo El Chamuyo, como parte de la propuesta.

 

 

 

Una noche de folklore y tango en Paraná

 

Mientras avanzan los preparativos, músicos e invitados ya ensayan el repertorio que presentarán ante el público. La propuesta combinará folklore y tango en una noche que tendrá como eje los 15 años de “Una que sepamos todos”.

 

“Los esperamos a todos”, invitaron los protagonistas. La celebración por los 15 años de la peña “Una que sepamos todos” será el domingo 16 de agosto, desde las 20:30, en la Sociedad Friulana de Paraná.

 

La peña "Una que sepamos todos" celebrará sus 15 años

 

Temas:

Celebración Peña actividad folklore
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