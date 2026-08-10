Presentarán “Servir”, el libro que recupera el legado del cardenal Karlic

El libro "Servir", dedicado a la memoria del cardenal Esteban Karlic, será presentado el jueves 27 de agosto, a las 18 horas, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La obra fue escrita por Haydée Copati, quien trabajó durante 40 años junto al religioso y reunió experiencias, recuerdos y testimonios sobre su vida y vocación sacerdotal.

Copati explicó en conversación con Elonce que el título elegido para la publicación está directamente relacionado con la vida religiosa de Karlic. "Servir" fue su lema episcopal, mientras que el subtítulo es "Memoria agradecida del cardenal Karlic". Según explicó Copati, esta última era una expresión que utilizaba el religioso para transmitir la importancia de recordar las cosas buenas y agradecer por ellas.

Una memoria de 40 años junto a Esteban Karlic

La autora aclaró que la publicación no pretende ser una biografía completa. El relato comienza en 1984, cuando Copati llegó a Paraná, conoció a Karlic y comenzó a trabajar junto a él, y se extiende hasta el fallecimiento del cardenal, ocurrido en 2025.

"Es una memoria hecha desde lo que yo viví", señaló Copati, quien destacó que su trabajo podrá servir también como aporte para futuras investigaciones sobre Karlic.

La escritura demandó apenas 100 días. Además, Copati adelantó que existe el proyecto de continuar reconstruyendo los períodos anteriores a la llegada del religioso a Paraná para completar otros aspectos de su trayectoria.

Cuándo y dónde será la presentación de “Servir”

La presentación se realizará en el Centro Provincial de Convenciones debido a la expectativa de una importante convocatoria y las condiciones de accesibilidad del lugar. Copati destacó especialmente que podrán concurrir cómodamente adultos mayores, muchos de los cuales conocieron personalmente a Karlic.

La venta y distribución estará a cargo de las religiosas del Monasterio Benedictino Nuestra Señora del Paraná. El libro podrá adquirirse mediante venta directa, envíos y en librerías de Paraná. Además, lo recaudado será destinado a beneficio del monasterio.

Después de cuatro décadas trabajando a su lado, Copati sintetizó la figura de Esteban Karlic con una definición: “Fue un sacerdote que entregó su vida hasta la muerte”. También recordó su capacidad intelectual, su cercanía con los jóvenes y la profunda vocación que marcó su trayectoria dentro de la Iglesia.