El Bicentenario de Paraná tendrá un libro que reunirá la historia, la cultura y la identidad de la ciudad

Bicentenario de Paraná. Antes de la celebración de los 200 años como ciudad, Paraná sumará un legado que busca preservar y difundir su historia. Se trata de un libro colectivo editado por la Editorial Municipal de Paraná, realizado por más de 35 autores e investigadores. Será presentado el próximo 17 de agosto, en la Feria del Libro de Paraná.

La publicación reúne aportes de historiadores, artistas, museólogos y referentes de la cultura local que abordan distintos aspectos del patrimonio material e inmaterial de la capital entrerriana, con el objetivo de ofrecer una mirada amplia sobre su identidad y su evolución.

La intendenta municipal, Rosario Romero, destacó que la obra constituye un homenaje a la ciudad en el marco de su Bicentenario, que se conmemora el 26 de agosto. "Es importante ver la multiplicidad de miradas que han confluido en torno a este libro. Artistas, historiadores, gente de la cultura en el sentido amplio, museólogos, trabajaron distintas temáticas”, contó.

“Van a encontrar referencias a calles de la ciudad, edificios históricos, procesos culturales, al teatro, la música y muchas cosas que los paranaenses atesoramos, quizás parcialmente, en nuestra memoria, pero que aquí tendrán una visión general muy importante", expresó luego Romero.

La publicación está pensada para trascender el aniversario y convertirse en una herramienta de consulta permanente. "Va a ser un libro para celebrar la ciudad, que tiene que estar en nuestras instituciones educativas, lo tenemos que tener en nuestras casas y, próximamente, además de la edición impresa, también lo vamos a editar en formato digital", adelantó.

La directora de Museos y Patrimonio, Gisela Bahler, señaló que la iniciativa nació del compromiso de distintos actores culturales y profesionales de Paraná y destacó el trabajo realizado por las compiladoras para reunir los aportes de los autores. "Es una iniciativa que parte de la sociedad civil, de vecinas y vecinos comprometidos con la cultura y con la historia", afirmó.

Por su parte, Valentina Uranga resaltó el valor del libro como material de consulta y difusión de la historia local. "Pensamos mucho en la educación, para que maestras y profesores cuenten con una herramienta que facilite la enseñanza y la difusión de la historia de nuestra ciudad", sostuvo.

La presentación del libro se realizará el 17 de agosto, en la Feria del Libro de Paraná. Posteriormente, tendrá una presentación oficial en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en el marco de las actividades por el Bicentenario de la ciudad.