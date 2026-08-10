Terremoto en Colombia dejó al menos 111 muertos y declararon el "desastre nacional"

El terremoto en Colombia, de magnitud 7,4, dejó este lunes al menos 111 personas fallecidas, numerosos heridos y graves daños materiales en distintas regiones del país. El movimiento sísmico ocurrió a las 7.34, hora local afectó principalmente el oeste y centro colombiano y llevó al Gobierno a declarar la situación de "desastre nacional".

El sismo afectó alrededor de 1400 viviendas y edificios, mientras los equipos de emergencia trabajan en la búsqueda de personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Entre las zonas más afectadas se encontraban Pereira y Manizales, aunque el temblor también se sintió con intensidad en grandes ciudades como Bogotá y Cali.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella convocó a un comité de emergencia para coordinar la respuesta de los organismos nacionales y regionales. Paralelamente, el Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" para disponer de herramientas extraordinarias destinadas a afrontar las consecuencias del terremoto.

Risaralda concentró la mayor cantidad de víctimas

El departamento de Risaralda registraba la mayor cantidad de fallecidos, con 40 víctimas fatales, de acuerdo con el balance comunicado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). La situación era especialmente delicada en Pereira, una de las ciudades donde se reportaron importantes daños estructurales.

En tanto, otras 27 muertes fueron informadas en el departamento del Valle del Cauca y cuatro en Chocó, donde se localizó el epicentro del terremoto. Las autoridades continuaban recopilando información de diferentes municipios, por lo que el número de víctimas podía modificarse a medida que avanzaban las tareas de búsqueda y rescate.

En Pereira, las autoridades dispusieron un toque de queda como parte de las medidas extraordinarias implementadas para enfrentar la emergencia. La decisión buscó facilitar el trabajo de los equipos de seguridad y rescate en los sectores afectados, donde se registraron derrumbes y daños de consideración.

Búsqueda de personas entre los escombros

Durante las horas posteriores al terremoto, los esfuerzos se concentraron en localizar y rescatar a personas atrapadas debajo de estructuras colapsadas. Bomberos, organismos de protección civil, fuerzas de seguridad y personal sanitario fueron desplegados en las zonas más castigadas.

El movimiento telúrico tuvo un amplio alcance territorial. Además de sentirse en Bogotá, Cali y otras ciudades colombianas, sus efectos fueron percibidos en países vecinos, entre ellos Ecuador y Panamá.

La magnitud del terremoto y los daños registrados llevaron a distintos países de la región a ofrecer asistencia. Venezuela comunicó oficialmente que puso a disposición de Colombia equipos especializados de rescate y ayuda humanitaria para colaborar con las tareas posteriores al desastre.

Venezuela ofreció rescatistas y ayuda humanitaria

“El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación”, señaló el comunicado oficial venezolano.

Mientras continuaban las operaciones de emergencia, las autoridades colombianas mantenían activo el relevamiento de daños y víctimas en las regiones alcanzadas por el terremoto. La prioridad estaba puesta en encontrar sobrevivientes entre los escombros, atender a los heridos y asistir a las familias que perdieron sus viviendas.