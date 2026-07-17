La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela superó los 5.000

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 5.069, luego de que las autoridades confirmaran este viernes 139 nuevas víctimas fatales. El balance oficial también indica que 16.740 personas resultaron heridas y 17.907 permanecen sin vivienda tras los devastadores sismos registrados el pasado 24 de junio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió el nuevo informe a través de su cuenta de Telegram y señaló que el Estado ya asistió a 128.324 familias afectadas, mientras que 21.235 personas continúan alojadas en 107 campamentos transitorios.

Desde el día de la tragedia, las autoridades contabilizaron 1.331 réplicas, siendo la más significativa la ocurrida el 10 de julio, cuando un sismo de magnitud 3,9 volvió a sacudir el estado de La Guaira, el más golpeado por el desastre.

Avanza el plan de reconstrucción

El Gobierno venezolano inició un censo biométrico para determinar la cantidad de viviendas que será necesario construir, aunque las estimaciones preliminares indican que podrían requerirse unas 25.000 nuevas casas para asistir a las familias damnificadas.

En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, con el objetivo de acelerar la construcción de viviendas y facilitar la participación del sector privado en la reconstrucción.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica y herramientas de financiamiento para impulsar "un proceso agresivo" de construcción de viviendas en las zonas afectadas.

Más de dos millones de toneladas de escombros

Mientras avanzan las tareas de asistencia, el Gobierno venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimaron que los terremotos dejaron 2.106.000 toneladas de escombros, una cifra considerada inédita por los organismos internacionales.

El ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, explicó que el cálculo fue realizado mediante sobrevuelos con drones y helicópteros, además de mediciones efectuadas en el terreno.

"No hay referencia en el mundo, así nos lo han dicho los organismos internacionales, de este volumen de residuos en otras emergencias y tragedias", aseguró el funcionario durante una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Buscan reciclar parte del material

Del total estimado, 1.529.000 toneladas corresponden a materiales de construcción, mientras que otras 577.000 toneladas pertenecen a bienes personales destruidos por los terremotos.

Rodríguez indicó que especialistas nacionales e internacionales analizan protocolos para reciclar parte de esos residuos y reutilizar materiales en las tareas de reconstrucción.

"Podríamos hablar del inicio de una cultura de segregación en origen, es decir, la separación de los materiales de acuerdo a su naturaleza para su reciclaje, su tratamiento y volverlos a reinsertar en el mundo productivo", afirmó.

Actualmente funcionan 11 Centros de Disposición Temporal (CDT) en el estado de La Guaira, donde los escombros son clasificados según su composición en residuos peligrosos, reciclables y áridos. Además, el Gobierno incorporó maquinaria trituradora y prevé la participación de empresas privadas en las tareas de separación y procesamiento del material.