Francia aprobó la ley de muerte asistida para pacientes con enfermedades incurables

La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles el proyecto que reconoce el derecho a recibir ayuda para morir en determinadas situaciones médicas. La iniciativa obtuvo 291 votos a favor y 241 en contra, tras varios años de debate político, sanitario y social sobre la atención durante la etapa final de la vida.

El texto recibió la aprobación definitiva de la cámara baja, pero todavía deberá atravesar el control del Consejo Constitucional antes de su aplicación. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que enviará la norma al organismo para verificar su compatibilidad con los principios constitucionales, entre ellos la protección de la dignidad humana.

El presidente Emmanuel Macron sostuvo que la votación completa un compromiso asumido para abrir una discusión sobre el final de la vida. Según expresó, la elaboración de la propuesta incluyó intercambios con legisladores, profesionales de la salud, organizaciones y ciudadanos.

Quiénes podrán solicitar la ayuda para morir

La norma de Francia establece que el procedimiento estará disponible únicamente para personas mayores de edad, con nacionalidad francesa o residencia estable y regular en el país. También deberán estar en condiciones de expresar una decisión libre, informada y consciente.

El solicitante tendrá que padecer una enfermedad grave e incurable, en una fase avanzada o terminal, que comprometa su vida. Además, deberá presentar un sufrimiento físico o psicológico constante, imposible de aliviar mediante los tratamientos disponibles o considerado insoportable.

Las personas que padezcan exclusivamente trastornos psiquiátricos o psicológicos no quedarán incluidas. Tampoco podrán acceder quienes hayan perdido la capacidad de manifestar de manera clara su voluntad, uno de los requisitos centrales establecidos por el texto.

Cómo será el procedimiento

El paciente deberá presentar la solicitud ante un médico, quien tendrá que analizar el cumplimiento de los criterios establecidos. La evaluación incluirá la intervención de otros profesionales y una decisión fundamentada dentro de los plazos previstos.

Una vez autorizada la petición, habrá un período mínimo de reflexión de dos días para que la persona confirme su voluntad. El producto letal será administrado por el propio paciente y solo podrá intervenir un profesional de la salud cuando exista una imposibilidad física para hacerlo.

La ley también incorpora una cláusula de conciencia. Los médicos y enfermeros podrán negarse a participar del procedimiento, aunque deberán facilitar la derivación hacia otro profesional dispuesto a intervenir.

Un cambio respecto de la legislación anterior

Hasta ahora, Francia prohibía la eutanasia activa. La denominada Ley Leonetti, sancionada en 2005, permitía rechazar tratamientos considerados desproporcionados y suspender medidas destinadas únicamente a prolongar la vida.

El nuevo texto evita utilizar expresiones como “eutanasia” o “suicidio asistido” y adopta el concepto de “ayuda para morir”. La elección buscó establecer una denominación común para una discusión que generó diferencias dentro de la política y de la comunidad médica.