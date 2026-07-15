La inteligencia artificial logró leer un papiro que permaneció oculto durante 2.000 años

Un equipo internacional utilizó inteligencia artificial para descifrar el contenido de un papiro carbonizado durante la erupción del monte Vesubio, ocurrida en el año 79. El manuscrito pudo ser leído sin necesidad de desenrollarlo físicamente, lo que evitó el riesgo de destruir una pieza conservada durante casi dos milenios.

El documento forma parte de los papiros encontrados en Herculano, una de las ciudades romanas sepultadas junto con Pompeya. Los rollos fueron descubiertos durante el siglo XVIII, pero el intenso calor de la erupción los convirtió en estructuras oscuras y extremadamente frágiles.

Los intentos tradicionales para abrirlos podían provocar daños irreversibles. Por esa razón, gran parte de su contenido permaneció inaccesible desde el hallazgo, pese al interés de arqueólogos e historiadores por conocer los textos preservados en su interior.

Cómo lograron leer el manuscrito sin abrirlo

Los investigadores realizaron primero un escaneo tridimensional de alta resolución. Esa información permitió reconstruir digitalmente las distintas capas del papiro y desarrollar un proceso denominado “desenrollado virtual”.

Posteriormente, un sistema de inteligencia artificial entrenado para identificar pequeñas huellas de tinta analizó las imágenes obtenidas. La herramienta reconoció diferencias casi imperceptibles dentro del material carbonizado y permitió reconstruir progresivamente las palabras.

El procedimiento permitió leer un documento de aproximadamente un metro y medio de extensión, distribuido en unas veinte columnas. Todo el proceso se realizó sin alterar físicamente el rollo original.

Qué decía el papiro encontrado en Herculano

Según los especialistas, el texto corresponde a un tratado filosófico vinculado con el estoicismo. El contenido aborda cuestiones relacionadas con la ética, el comportamiento humano y la capacidad de controlar los impulsos.

El manuscrito también aportó información sobre Filodemo de Gadara. A partir de lo recuperado, los investigadores señalaron que el filósofo habría escrito al menos ocho libros, aunque hasta ahora solo se tenía registro de uno.

El hallazgo amplía el conocimiento disponible sobre la producción intelectual de la Antigüedad. Además, muestra que los papiros carbonizados todavía pueden conservar información legible pese a su estado exterior.

Un proyecto para recuperar más textos antiguos

El trabajo forma parte de Vesuvius Challenge, una iniciativa internacional que reúne especialistas en arqueología, informática, imágenes médicas y inteligencia artificial. El objetivo es aplicar estas herramientas sobre los cientos de rollos conservados desde la erupción.

Los investigadores consideran que la misma técnica podría utilizarse para recuperar otras obras filosóficas y literarias que permanecen cerradas. La posibilidad de leerlas sin manipularlas reduce el riesgo de perder documentos únicos.